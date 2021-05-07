Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 40. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Çıktığı ilk 3 maçta 9 puan toplayan Özcan Bizati yönetimindeki Gençlerbirliği sonrasında düşüşe geçmiş ve 20. sıraya kadar gerilemişti. Başkent ekibinin ligde kalma umutlarını sürdürmek için kazanmaktan başka çaresi yok. Karagümrük ise ligin en rahat ekiplerinden. Ne Avrupa'yı kovalıyor ne de düşme riskini yaşıyor. Gençlerbirliği açısından oldukça kritik olan mücadelede iki takımın da önemli eksikleri bulunuyor. Ev sahibi Karagümrük'te Alparslan Erdem, Aykut Özer ve Hedenstadt sakatlıkları nedeniyle, Fatik Kuruçuk ise kart cezası nedeniyle bu akşam oynayamayacak. Ankara temsilcisinde ise Furman ve Candeias sakat, Lima da kart cezalısı.

Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

8 Mayıs Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. beIN SPORTS 2 konferans yayın ve beIN Connect'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Angelo, Polomat, Soner, Motta, Sio, Murat, Sefa, Stancu