Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı (CANLı)

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 40. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Çıktığı ilk 3 maçta 9 puan toplayan Özcan Bizati yönetimindeki Gençlerbirliği sonrasında düşüşe geçmiş ve 20. sıraya kadar gerilemişti. Başkent ekibinin ligde kalma umutlarını sürdürmek için kazanmaktan başka çaresi yok. Karagümrük ise ligin en rahat ekiplerinden. Ne Avrupa'yı kovalıyor ne de düşme riskini yaşıyor. Gençlerbirliği açısından oldukça kritik olan mücadelede iki takımın da önemli eksikleri bulunuyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İÇİN TIKLAYIN

Ev sahibi Karagümrük'te Alparslan Erdem, Aykut Özer ve Hedenstadt sakatlıkları nedeniyle, Fatik Kuruçuk ise kart cezası nedeniyle bu akşam yok. Ankara temsilcisinde ise Furman ve Candeias sakat, Lima da kart cezalısı.

Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetiyor. beIN SPORTS 2 konferans yayın ve beIN Connect'ten naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği ilk 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Polomat, Soner, Mustafa Seyhan, Piris, Sefa, Ayite, Stancu