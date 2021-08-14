Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fatih Karagümrük, 2021/22 sezonunun ilk maçında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Benatia ve Ahmed Musa gibi yıldızları transfer eden Karagümrük, sezona galibiyetle başlamayı amaçlıyor. Gaziantep ekibi ise evine 3 puanla dönmenin peşinde olacak. Peki, Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.
İstanbul ekibi, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Karagümrük, Benatia ve Ahmed Musa gibi yıldızlarıyla ilk maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ise 3 puanla evine dönmeyi amaçlıyor. Gaziantep FK'da koronavirüse yakalanan 2 futbolcu maç kadrosunda olmayacak. Karagümrük'te ise Alparslan Erdem, Borini ve Baniya'nın sakatlığı bulunmuyor.
Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Fatih Karagümrük - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Erhun, Jimmy, Pesic, Ahmed Musa
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Bıyık, Mendyl, Vetrih, Jefferson, Maxim, Enver Cenk, Sagal, Borven