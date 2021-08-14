İstanbul ekibi, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Karagümrük, Benatia ve Ahmed Musa gibi yıldızlarıyla ilk maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ise 3 puanla evine dönmeyi amaçlıyor. Gaziantep FK'da koronavirüse yakalanan 2 futbolcu maç kadrosunda olmayacak. Karagümrük'te ise Alparslan Erdem, Borini ve Baniya'nın sakatlığı bulunmuyor.

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Erhun, Jimmy, Pesic, Ahmed Musa

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Bıyık, Mendyl, Vetrih, Jefferson, Maxim, Enver Cenk, Sagal, Borven