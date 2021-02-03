Son 5 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet çıkaran Fatih Karagümrük, Süper Lig 'in 23. haftasında 3 maçtır 3 puana hasret kalan Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karagümrük, topladığı 31 puanla 8. sırada yer alıyor. Gaziantep ise 23. haftaya 35 puan ve averaj farkıyla 6. sırada girdi. Ev sahibinde Zukanovic, Hedenstad, Castro ve Viviano, konuk takımda Kana Biyik, Furkan ile Andre, sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ali Palabıyık'ın yöneteceği maç beIN Sports HD 1'den yayınlanacak. 90 dakikanın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Fatih, Roco, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Emre Çolak, Ndao, Jimmy, Mevlüt

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Miranda, Oğuz, Güray, Vetrih, Mirallas, Maxim, Muhammet, Kenan