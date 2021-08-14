Fatih Karagümrük - Gaziantep FK Canlı

Fatih Karagümrük, 2021/22 sezonunun ilk maçında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karagümrük, Benatia ve Ahmed Musa gibi yıldızlarıyla ilk maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ise 3 puanla evine dönmeyi amaçlıyor.

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK ilk 11'ler belli oldu!

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun, Efe, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ulaş, Ertuğrul, Hamza, Olkowski, Jefferson Junior, Furkan, Recep Niyaz, Sagal, Dicko





MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN HEMEN TIKLA!









Maçtan dakikalar

GOL! 10. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Ahmed Musa’nın sağ çaprazdan ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Pesic, topu kontrol ettikten sonra kaleci Günay Güvenç’ten sıyrıldı. Bu oyuncunun altıpasın içinde yaptığı vuruşta son olarak Djilobodji’ye çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

GOL! 17. dakikada Gaziantep beraberliği sağladı. Ceza sahası içinde Efe Tatlı ile girdiği ikili mücadelede Dicko’nun yerde kalması üzerine maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sagal, kaleci Viviano ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-1.

GOL! 19. dakikada Fatih Karagümrük ikinci golü buldu. Biglia’nın savunmanın arkasına pasında kaleci Günay ile sağ çaprazda karşı karşıya kalan Erhun Öztümer, aşırtma vuruşunu yaptı. Pesic’in altıpasın içinde kafa vuruşuyla tamamladığı meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-1.

35. dakikada Gaziantep ikinci gole yaklaştı. Olkowski’nin sağdan ortasında Sagal’ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Viviano’dan seken meşin yuvarlak direkten döndü. Dicko’nun altıpasın içinden çıkardığı şutta top Viviano’da kaldı.

KIRMIZI KART! 45+2. dakikada Gaziantep 10 kişi kaldı. Sagal’ın rakip ceza sahası çizgisi üzerinde Efe Tatlı’ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır, Şilili oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun alanı dışına gönderdi. Sagal’ın 37. dakikadan bir sarı kartı bulunuyordu.

Karşılaşmanın ilk yarısını VavaCars Fatih Karagümrük 2-1 önde tamamladı.





İlgili Haberler Cüneyt Çakır yeni sezonda ilk penaltı ve kırmızı kartı veren hakem oldu











