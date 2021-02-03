Fatih Karagümrük - Gaziantep FK canlı
Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 23. haftasında Gaziantep FK’yı konuk ediyor. 2 maçtır kaybetmeyen Karagümrük, evinde 3 puana uzanmanın hesaplarını yapıyor. 3 maçtır kazanamayan Gaziantep, yeni hocası Sa Pinto ile ilk galibiyetini almak istiyor. Karşılaşma başladı.
Son 5 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet çıkaran Fatih Karagümrük, Süper Lig 'in 23. haftasında 3 maçtır 3 puana hasret kalan Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karagümrük, topladığı 31 puanla 8. sırada yer alıyor. Gaziantep ise 23. haftaya 35 puan ve averaj farkıyla 6. sırada giriyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.
KARŞILAŞMA BAŞLADI
Fatih Karagümrük - Gaziantep FK ilk 11'ler
Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Biglia, Borini, Ndao, Balkovec, Campi, Castro, Ademi, Bertolacci
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Jefferson, Güray, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Rashid, Dicko