Fatih Karagümrük - Gaziantep FK canlı

Son 5 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet çıkaran Fatih Karagümrük, Süper Lig 'in 23. haftasında 3 maçtır 3 puana hasret kalan Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karagümrük, topladığı 31 puanla 8. sırada yer alıyor. Gaziantep ise 23. haftaya 35 puan ve averaj farkıyla 6. sırada giriyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

KARŞILAŞMA BAŞLADI

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK ilk 11'ler

Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Biglia, Borini, Ndao, Balkovec, Campi, Castro, Ademi, Bertolacci

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Jefferson, Güray, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Rashid, Dicko