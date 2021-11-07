Fatih Karagümrük - Galatasaray maçından dikkat çeken notlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, perşembe günü iç sahada 1-1 sonuçlanan Lokomotiv Moskova mücadelesine göre ilk 11’de 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sol bekte van Aanholt yerine Ömer Bayram’a, orta sahada Feghouli yerine Emre Kılınç’a, ileri uçta ise Morutan yerine Babel’e ilk 11’de şans verdi. Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşısına şu ilk 11 ile çıktı: Muslera - Yedlin, Marcao, Nelsson, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Cicaldau, Emre Kılınç, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

ÖMER BAYRAM LİGDE İLK KEZ 11’DE

Fatih Terim’in VavaCars Fatih Karagümrük karşısında ilk 11’de şans verdiği Ömer Bayram, ligde ilk kez bir maçta ilk 11’de kendisine yer buldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu’nda PSV Eindhoven’a karşı oynanan karşılaşmalarda ilk 11’de yer alan Ömer Bayram, Fatih Karagümrük maçına kadar olan süreçte ise ligde 7 maçta oyuna sonradan dahil oldu.

BABEL VE EMRE KILINÇ İLK 11’E GERİ DÖNDÜ

Galatasaray’da Fatih Karagümrük mücadelesinde ilk 11’de başlayan Ryan Babel ligde 3, Emre Kılınç ise 5 maç sonra kendisine ilk 11’de yer buldu. Hollandalı oyuncu Ryan Babel, Spor Toto Süper Lig’de son olarak 8’inci haftada oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasına 11’de başlarken Ömer Bayram ise 6’ncı haftada oynanan Yukatel Kayserispor karşılaşmasında ilk 11’de görev almıştı.

GALATASARAY’DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, VavaCars Fatih Karagümrük karşısına 2 oyuncusundan yoksun olarak çıktı. Sakatlığı süren ve tedavisine Fransa’da devam edilen Sacha Boey ile düz koşulara başlayan Arda Turan, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

FARIOLI’DEN 3 DEĞİŞİKLİK

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli ise ligde geçtiğimiz hafta oynanan Yukatel Kayserispor maçının kadrosuna göre ilk 11’de 3 değişiklik yaparak Galatasaray karşısına çıktı. Genç teknik adam, cezalı olan Luckassen yerine Hedenstad’a, Bertolacci yerine Ahmed Musa’ya, Emre Mor yerine ise Karamoh’a şans verdi. Fatih Karagümrük, Galatasaray mücadelesinde sahaya, Viviano - Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Karamoh, Borini, Musa ve Pesic ilk 11’i ile çıktı.

JIMMY DURMAZ ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK 11’DE, EMRE MOR YEDEK

VavaCars Fatih Karagümrük’te bir dönem Galatasaray formasını giyen iki isimden Jimmy Durmaz ilk 11’de kendisine yer bulurken, Emre Mor ise yedekler arasında yer aldı.

MEDHI BENATIA 4 MAÇ SONRA KADRODA

Fatih Karagümrük’ün yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Faslı savunma oyuncusu Medhi Benatia, 4 maç aranın ardından kadroya geri döndü. Ligde son olarak 7’nci haftada oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ilk 11’de kendisine yer bulan 34 yaşındaki oyuncu, Galatasaray karşılaşmasına yedekler arasında başladı.

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA)