Süper Lig'de haftanın açılış maçı Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanacak. Bir tarafta işler kötü giderken son iki maçını kazanan Karagümrük, diğer tarafta 3 haftadır galibiyet hasreti çeken Galatasaray... Adana Demir deplasmanında berabere kalan, Kayseri'den mağlubiyetle dönen Sarı-Kırmızılı ekip, son olarak 2-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Hafta boyunca Florya'da bu maçta yaşananların etkisini oyuncuların üzerinden atmaya çalışan teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, rahat bir nefes almak için mutlak galibiyet peşinde. 2 maçtır kazanan Karagümrük ise 3'te 3 hedefiyle sahaya çıkacak.

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Galatasaray maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük-Galatasaray muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner, Lawrence, Jimmy, Ozdoev, Kouassi, Borini, Kerim Frei

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Barış (Kerem), Mertens, Rashica, Icardi

Mecburen Emre Taşdemir

Zirve yarışından giderek uzaklaşan Galatasaray'da tek hedef, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde moral bulmak. Ancak Aslan'ın işi hiç kolay olmayacak. Çünkü ilk 11'de çok önemli eksikler var. Alanya karşısında kırmızı kart gören Abdülkerim'in yerine Emin Bayram'ın, Boey'nin yerine de Dubois'in oynaması bekleniyor. Sol bekte sakatlanan Kazımcan'ın yerine de yerli mecburiyeti sebebiyle aylardır forma giymeyen Emre Taşdemir'in görev alması gündemde.

2 yıldız ceza sınırında

Üstelik Beşiktaş maçı öncesinde Galatasaray'da iki önemli oyuncu da kart cezası sınırında. Kerem ve Muslera, bu akşam kart görmeleri halinde haftaya derbide forma giyemeyecekler.

Karagümrük: 2 Galatasaray: 10

Karagümrük ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 16 kez rakip oldu. Sarı-Kırmızılılar 10 defa sahadan galip ayrılırken, Kırmızı-Siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. Galatasaray'ın 30 golüne Karagümrük 13 golle cevap verdi.

Deplasmanda 2. sırada

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda 6 maça çıktı. Bu alanda Adana Demirspor’un ardından averajla ikinci sırada olan Cim Bom'un, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti var.

Ve Diagne Aslan'a karşı

Sezon başında Karagümrük'e transfer olan Galatasaray'ın eski golcüsü Mbaye Diagne, bu kez Cim Bom'a karşı gol arayacak. Tecrübeli santrforun oyuna ikinci yarıda girmesi bekleniyor.

Yusuf'tan kötü haber

Son haftalarda süre alamadığı için şikayetçi olan Yusuf Demir, son idmanda sakatlandı. Çalışma sırasında ayağı çime takılan genç futbolcunun sol üst adele grubunda aşırı gerilmeye bağlı zorlanma tespit edildi ve kadrodan çıkarıldı.