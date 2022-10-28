Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı iddaa oranları

Andrea Pirlo yönetiminde sezona durgun bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük, son 2 haftada Hatayspor ve Ümraniyespor engellerini 3'er gollük galibiyetlerle geçti ve 10 maç sonunda 12 puanla 12. sırada kendine yer buldu. Orta alandan Matteo Ricci ve Otabek Shukurov sakat, Magomed Ozdoev cezalı. Fenerbahçe 'den kiralanan Burak Kapacak ile Atalanta'dan kiralanan Ebrima Colley son 2 galibiyette maç kadrosunda yer almadı; durumları belirsiz. 6 maçtır ortalarda gözükmeyen Colin Kazim-Richards'ın da oynaması şüpheli. Pirlo, orta alandaki eksikler sonrası "Adnan Uğur, Jimmy Durmaz & Lawrence Nicholas" üçlüsüyle maça başlayacaktır. 10 haftada 6 gol atan Mbaye Diagne, son 2 hafta kenardan gelip tabela yaptı. Zorlu maçta ilk 11 çıkabilir. Hücum kanatlarında Jean Kouassi, Fabio Borini ve Kerim Frei üçlüsünden ikisi forma giyecek.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Son 3 lig maçında galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray 'da Kazımcan Karataş sakat, Abdülkerim Bardakcı ve Sacha Boey cezalı. TD Okan Buruk sol bekte Emre Taşdemir ile maça başlayabilir. "8+3 kuralı" gereği Okan Buruk, ilk 11'e Emin Bayram ve Kerem Aktürkoğlu (Yunus Akgün ya da Barış Alper Yılmaz) dışında 1 Türk daha yazmak zorunda; bu isim büyük ihtimalle Emre Taşdemir olacak. Boey yerine sağ bekte Leo Dubois izleyeceğiz. Orta alanda "Sergio Oliveira & Lucas Torreira" ikilisi devam edecek. Kulübe yakın kaynaklar, Alanyaspor maçında olduğu gibi, sağ kanatta Milot Rashica'nın ve hücum merkezinde Mauro Icardi'nin forma giyeceğinin bilgisini geçiyor...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fatih Karagümrük'ün ligdeki son 4 maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti. (4 maç - 19 gol)

- Galatasaray'ın ligdeki son 6 maçının 5'i "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %50'lik kesim son haftalarda istediği sonuçları alamasa da sarı-kırmızılı ekipten Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 puan bekliyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.



