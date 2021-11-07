Fatih Karagümrük - Galatasaray maç sonucu: 1-1
Süper Lig'in 12. haftasında, UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalıp, liderliğini sürdürdüğü maçın ardından Galatasaray, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Avrupa'yı sallayan Cim Bom ligde yine performansıyla hayal kırıklığı yarattı, 69'da Andrea Bertolacci'nin golüyle yıkıldı, 87'de Mohamed'in sayısıyla puanı kurtardı. Sarı-Kırmızılılar 1 puanı alsa da zirveden iyice uzaklaştı!
UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan ve E Grubu'nda liderliğini sürdüren Galatasaray Süper Lig'e Fatih Karagümrük maçıyla döndü. Ancak Cim Bom ligde yine hayal kırıklığı yarattı. Karagümrük karşısında oldukça etkisiz bir görüntü çizen Sarı-Kırmızılılar, 69'da Andrea Bertolacci'nin attığı golle geriye düştü.
Bu dakikanın ardından baskılarını artıran Cim Bom 87'de Mostafa Mohamed'in golüyle eşitliği yakaladı, 1 puanı kurtardı. Ancak Galatasaray (21) lider Trabzonspor 'un (30), Beşiktaş 'ı da devirdiği haftada zirvenin 9 puan gerisinde kaldı. Bu sonuçla Karagümrük'te puanını 19 yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
⏱ 1' Karşılaşma başladı.
⏱ 10' Karagümrük'ün sol kanattan geliştirdiği atakta Caner Erkin topu içeriye gönderdi. Arka direkte Pesic topa hareketlenirken, Muslera çıktı aldı.
⏱ 19' Jimmy Durmaz sağ kanattaki Ahmed Musa'ya topu gönderdi. Nijeryalı futbolcu içeri girerken, orta şut karışımı bir vuruş yaptı, top dışarda.
⏱ 26' Babel'in sağ çaprazdan yaptığı ortada Halil ceza alanı için kafayı vurdu ancak kaleci Viviano başarılı.
⏱ 41' Jimmy Durmaz'ın pasında penaltı noktası üzerinde Karagümrük'ün golcüsü Pesic topu önüne almak istedi ama Ömer son anda markaja girerek büyük bir tehlikeyi önledi.
⏱ 45' İlk yarının sonuna +5 ekleniyor.
Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
⏱ 46' İkinci devre başladı.
⏱ 59' Kerem'in pasında kaleyi sol çaprazdan gören yerde topla buluşan Ömer, ceza sahasına girer girmez vurdu ancak top farkla dışarı gitti.
GOL
⚽ 69' Emre Kılınç'ın hatalı pasında Borini, şık bir topuk pasıyla topu Bertolacci'ye bıraktı. İtalyan futbolcu da uzaklardan şansını denedi ve Muslera'yı avlamayı başardı. Karagümrük şimdi 1-0 önde.
DİREK
⏱ 73' Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Babel çok sert vurdu ancak üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
GOL
⚽ 87' Diagne'nin pasında içeri sokulan Feghouli yerde kaldı. Oluşan karambolde seken topu önünde bulan Mostafa Mohamed müsait durumda yaptığı sert vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.
⏱ 89' Karagümrük kontratağında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Pesic, karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ama Muslera gole izin vermedi.
⏱ 90' Mücadelenin sonuna +4 eklendi.
Karşılaşma sona erdi.