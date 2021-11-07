Fatih Karagümrük - Galatasaray maç sonucu: 1-1

UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan ve E Grubu'nda liderliğini sürdüren Galatasaray Süper Lig'e Fatih Karagümrük maçıyla döndü. Ancak Cim Bom ligde yine hayal kırıklığı yarattı. Karagümrük karşısında oldukça etkisiz bir görüntü çizen Sarı-Kırmızılılar, 69'da Andrea Bertolacci'nin attığı golle geriye düştü.

Bu dakikanın ardından baskılarını artıran Cim Bom 87'de Mostafa Mohamed'in golüyle eşitliği yakaladı, 1 puanı kurtardı. Ancak Galatasaray (21) lider Trabzonspor 'un (30), Beşiktaş 'ı da devirdiği haftada zirvenin 9 puan gerisinde kaldı. Bu sonuçla Karagümrük'te puanını 19 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

⏱ 1' Karşılaşma başladı.

⏱ 10' Karagümrük'ün sol kanattan geliştirdiği atakta Caner Erkin topu içeriye gönderdi. Arka direkte Pesic topa hareketlenirken, Muslera çıktı aldı.

⏱ 19' Jimmy Durmaz sağ kanattaki Ahmed Musa'ya topu gönderdi. Nijeryalı futbolcu içeri girerken, orta şut karışımı bir vuruş yaptı, top dışarda.

⏱ 26' Babel'in sağ çaprazdan yaptığı ortada Halil ceza alanı için kafayı vurdu ancak kaleci Viviano başarılı.

⏱ 41' Jimmy Durmaz'ın pasında penaltı noktası üzerinde Karagümrük'ün golcüsü Pesic topu önüne almak istedi ama Ömer son anda markaja girerek büyük bir tehlikeyi önledi.

⏱ 45' İlk yarının sonuna +5 ekleniyor.

Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

⏱ 46' İkinci devre başladı.

⏱ 59' Kerem'in pasında kaleyi sol çaprazdan gören yerde topla buluşan Ömer, ceza sahasına girer girmez vurdu ancak top farkla dışarı gitti.

GOL

⚽ 69' Emre Kılınç'ın hatalı pasında Borini, şık bir topuk pasıyla topu Bertolacci'ye bıraktı. İtalyan futbolcu da uzaklardan şansını denedi ve Muslera'yı avlamayı başardı. Karagümrük şimdi 1-0 önde.

DİREK

⏱ 73' Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Babel çok sert vurdu ancak üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

GOL

⚽ 87' Diagne'nin pasında içeri sokulan Feghouli yerde kaldı. Oluşan karambolde seken topu önünde bulan Mostafa Mohamed müsait durumda yaptığı sert vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.

⏱ 89' Karagümrük kontratağında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Pesic, karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ama Muslera gole izin vermedi.

⏱ 90' Mücadelenin sonuna +4 eklendi.

Karşılaşma sona erdi.