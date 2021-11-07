Fatih Karagümrük - Galatasaray (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray Süper Lig'e Fatih Karagümrük maçıyla dönüyor. Sarı-Kırmızılı takım 12. hafta maçında Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşı karşıya geliyor. Galatasaray kazanarak üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyor. Fatih Karagümrük ise zorlu maçta Galatasaray karşısında galibiyet arıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

⏱ 1' Karşılaşma başladı.

⏱ 10' Karagümrük'ün sol kanattan geliştirdiği atakta Caner Erkin topu içeriye gönderdi. Arka direkte Pesic topa hareketlenirken, Muslera çıktı aldı.

⏱ 19' Jimmy Durmaz sağ kanattaki Ahmed Musa'ya topu gönderdi. Nijeryalı futbolcu içeri girerken, orta şut karışımı bir vuruş yaptı, top dışarda.

⏱ 26' Babel'in sağ çaprazdan yaptığı ortada Halil ceza alanı için kafayı vurdu ancak kaleci Viviano başarılı.

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ilk 11'ler

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Vegar Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Jimmy Durmaz, Yann Karamoh, Ahmed Musa, Fabio Borini, Aleksandar Pesic

Yedekler: Utku Yuvakuran, Medhi Benatia, Erhun Öztümer, Emre Mor, Tunay Torun, Serhat Ahmetoğlu, Jure Balkovec, Adnan Uğur, Bahattin Berke Demircan, Andrea Bertolacci

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Fatih Öztürk, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Mostafa Mohamed, Olimpiu Moruţan, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 20 puan topladı. Ligde oynadığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünü de kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 18 puana sahip.

Boey ve Arda Turan oynayamayacak

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, yarın da kart görmesi durumunda 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

15. kez karşı karşıya gelecekler

İki takım, ligde daha önce 14 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Üç mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 27 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 12 golle karşılık verdi. Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğindeki maçlar Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 7 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, bir beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, rakibinin sahasında 16 gol atarken, kalesinde 8 gole engel olamadı.

En farklı skorlar

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.

Avrupa Ligi'nde grup liderliğini hiç kimseye kaptırmayan Galatasaray, artık Süper Lig'de de zirve yarışına dahil olmanın hesapları içinde. Sarı-Kırmızılı ekip bugün Karagümrük ile zorlu bir deplasman maçı oynayacak. Ligdeki son 5 sınavından 4 galibiyet çıkaran ve sadece Beşiktaş 'a mağlup olan Cim Bom, Karagümrük'ü de yenerek hem Milli araya moralli girmek hem de çıkışını sürdürmek istiyor. Yol kazasına kesinlikle tahammülü olmayan teknik direktör Fatih Terim, Karagümrük'ün gücünü göz önünde bulundurarak, kadroda birkaç değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Merkezi yine bozmayacak

Fatih hoca, Lokomotiv karşısında performansını beğenmediği Morutan'ın yerine son taktik provada Emre Kılınç'ı denedi. Solda Ryan Babel'e görev veren Terim, Kerem'i ise sağ çizgide oynattı. Ancak tecrübeli hocanın, bu üçlüden zaman zaman yer değiştirmelerini istediği öğrenildi. İleri uçta yine Halil'e şans tanıyacak olan Terim, merkezdeki Berkan-Cicaldau ikilisini bozmayı düşünmüyor. Fatih Terim özellikle Berkan'ın yükselen grafiğinden çok memnun.

Aanholt'u dinlendirebilir

Lokomotiv maçında yenen golde çok kritik bir hamle hatası yapan Yedlin, yine 11'de denense de formasını Alpaslan'a kaptırabilir. Sol bekte yorgun Van Aanholt'un yerine Ömer Bayram'ın oynayacağı öğrenildi. Terim'in belki de en memnun olduğu ikili Marcao ve Nelsson ise yine savunmanın göbeğinde olacak. Kale de Muslera'ya emanet.

Feghouli&Morutan 2. yarıda

Terim'in, son iki maçın yıldızlarından Feghouli ile Morutan'ı ikinci yarıda oyuna sürmeyi planladığı, Mohamed'i dinlendireceği, skorun gidişatına göre Halil'e destek olarak Diagne'yi kullanacağı da gelen haberler arasında. Yine Berkan ve Cicaldau ikilisinin yoğun tempoda yorgun düşme ihtimaline karşılık, Fatih hocanın Taylan'a "Hazır ol" talimatı verdiği bildirildi.