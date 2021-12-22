Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının öne çıkan rakamları









Fenerbahçe , Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 3 gol atıldı. Maçlar yüzde 100 oranında KG VAR sonucuyla bitti. Bu sezon Süper Lig performanslarına bakarsak Fatih Karagümrükspor evinde maç başına 1.5 puan alırken Fenerbahçe deplasmanda 1.44 maç başı puan ortalamasıyla oynadı.

Karagümrük, son maçında Göztepe 'yi 1-0 mağlup etti. Takımın uzun süren etkileyici performansının ardından Göztepe karşısında izlediğimiz Karagümrük tarafı, sezon başında izleyenleri büyüleyen taraf gibi görünüyordu. Dinamiklerdi ve galibiyeti tamamen hak ettiler. Göztepe'den daha güçlü olan Fenerbahçe'ye karşı daha temkinli bir yaklaşım içinde olmasını bekleniyor.

Fenerbahçe, son maçta Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Pereira'nın takımının performansı bir kez daha taraftarın kafasını karıştırdı. Portekizli menajerin oyun planının ne olduğunu anlamak zor ve görünüşe göre oyuncular da bunu anlamakta zorlanıyor. Bu arada kadro seçimleri hem yorumcuları hem de futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor. Fenerbahçe'yi şu ana kadar şampiyonluk yarışında tutan şey, bir maçın gidişatını kendi başlarına değiştirebilecek yeteneğe sahip oyuncuların varlığı. Yetenekli ayaklara sahip olan Fenerbahçe'nin bu maçta hem gol atmasını hem de gol yemesini bekleyebiliriz.

Oran Analizi

Fatih Karagümrük için 1.5 üst oranı 1.18 olduğunda toplam 14 maçın %86 kısmı 1.5 üst bitti.



