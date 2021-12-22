Beşiktaş derbisinin ardından Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe , Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Kanarya, 28 puanla 6. sırada yer alıyor. Zeki Murat Göle yönetiminde maça çıkması beklenen Fenerbahçe, 2 maçlık galibiyet hasretine nokta koymak ve çıkışa geçmek için 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Göztepe galibiyetiyle moral depolayan Karagümrük ise evinde kazanıp seri yakalamak istiyor. Farioli sonrası Karagümrük'ün başına geçen ve göreve Göztepe galibiyetiyle başlayan Volkan Demirel, efsane olduğu Fenerbahçe'ye ilk kez rakip olacak.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe 11'ler:

Fatih Karagümrük (Muhtemel): Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Bertolacci, Jimmy, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut, Valencia

Eski dostlar rakip oluyor

Volkan Demirel... 2000’li yıllarda Alex De Souza ile birlikte ‘Fenerbahçe efsanesi’ denilen isimlerin başında geliyor. 2002’de Sarı- Lacivertliler’e imza atan Demirel, tam 17 sene kaleyi koruduktan sonra kulübe 2 yıl da antrenör olarak hizmet etti. Sezon başında ayrılan ve yayıncı kuruluştaki başarılı yorumlarıyla dikkat çeken 40 yaşındaki futbol adamı, Karagümrük’ün başına geçerek kariyerinde yepyeni bir adım attı. Volkan Demirel, bu akşam bir ilki yaşayarak efsanesi olduğu Fenerbahçe’ye karşı sahaya çıkacak. Üstelik en önemli kozlarından biri de kariyerinin 7 yılında Sarı- Lacivertli formayı giyen Caner Erkin olacak. Karagümrük galip gelmesi halinde puan tablosunda rakibini yakalayacak.

4-2-3-1’e dönüş

Fenerbahçe, bu karşılaşmaya sıkıntılı bir şekilde çıkıyor. Beşiktaş beraberliğinin ardından haftalardır konuşulan senaryo gerçekleşti ve Vitor Pereira’nın görevine son verildi. Kulüpte bir numaralı gündem maddesi yeni teknik direktörü belirlemek. Diğer yandan, üst sıralara tutunmaya çalışan Sarı- Lacivertliler için bu maçın kazanılması son derece önemli. Geçici olarak göreve gelen Zeki Murat Göle’nin bu akşam takımı sahaya 4-2-3-1 sistemiyle sürmesi bekleniyor.

Mergim Berisha şoku

Sarı-Lacivertliler’de Karagümrük maçı öncesi sakatlıkları bulunan Altay ve Ferdi’ye Mergim Berisha da eklendi. Dün kulüpten yapılan açıklamada Alman oyuncunun ağrıları sonrası Acıbadem Hastanesi’nde MR’ının çekildiği belirtildi. Berisha’nın sağ arka üst adalesinde grade 2b zorlanma tespit edildiği açıklandı. 23 yaşındaki forvetin sahalara dönmesi 3 haftayı bulabilir.

4 isim sınırda

Fenerbahçe’de ceza sınırında bulunan Gustavo, Novak, Serdar Aziz ve Szalai, kart görmeleri halinde Pazar günü Yeni Malatyaspor ile oynanacak ilk yarının son maçında forma giyemeyecek.

Şimdi gözler küskünlerde

Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Burak Kapacak... Vitor Pereira, yıldızlarla sorunlar yaşadı, sezon başında Bordeaux’nun elinden kapılan Burak’a hiç şans tanımadı. Portekizli’nin ayrılmasının ardından gözler bu futbolculara çevrildi. Mesut zaten son haftalarda formunu iyice artırmıştı. Pelkas ligde son 5, Sosa ise 2 karşılaşmada kulübede beklemişti. İrfan da cezası bitmesine rağmen derbide son 25 dakikada süre almıştı.