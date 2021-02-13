Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Karagümrük'ü 2-1 yendi ve Galatasaray mağlubiyetini unuttu. 19'da ceza alanı içindeki karambolde son anda dokunan Thiam Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirirken ilk yarı bu skorla bitti. Altay da kritik kurtarışlarıyla ön plana çıktı.

İkinci yarıya da golle başlayan Fenerbahçe oldu. Ozan Tufan'ın kaptığı topta Valencia aradan iyi kaçtı ve karşı karşıya güzel bir gol atarak Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. 67'de Borino, ceza alanı içinde sağ çaprazdan bir anda dönerek harika vurdu ve Altay'ı avladı.

75'te Bertolacci'nin golü ise ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

Altay'ın kurtarışlarıyla damga vurduğu maçta Fenerbahçe savunmasının hataları yine dikkat çekti.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

Maçtan dakikalar...

4' Mesut Özil'le güzel bir verkaça giren Ozan Tufan ceza alanına girmek üzereyken son anda savunma topu uzaklaştırdı.

ADEMI KARŞI KARŞIYA VURDU, ALTAY KURTARDI!

13' Maçın ilk gol pozisyonu Karagümrük'ten geldi. Jimmy Durmaz gol pasını verdi, Ademi vurdu, Altay kurtardı!

THIAM ATTI, FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

19' Fenerbahçe Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sarı Lacivertliler'in maçtaki ilk şutu gol oldu.

Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta Szalai vurdu, karambolde seken topa son olarak uygun pozisyonda Thiam dokundu ve golü attı.

İlk 35 dakika Fenerbahçe'nin oyun olarak da üstünlüğüyle geçiyor. Ancak bu üstünlük gol dışında bir pozisyon yaratmadı.

THIAM BOMBOŞ KAÇIRDI

39' Mesut'un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut, savunmaya çarparak Mame Thiam'a yöneldi. Thiam bomboş pozisyonda arka direkte kötü vurdu. Kaleci Aykut köşeden çıkardı.

47' Ceza alanı içindeki karambolde son olarak Borino vurdu, Thiam'a çarpan top kornere gitti. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Karagümrük...

VALENCIA KARŞI KARŞIYA VE 2-0!

53' Karagümrük atağında orta sahada topu kapan Ozan Tufan, ara pasında Valencia'yı gördü. Aradan iyi kaçan Ekvadorlu oyuncu karşı karşıya topun dibine çok güzel girdi ve kaleci Aykut'u avladı.

ALTAY MÜTHİŞ KURTARDI!

57' Biglia'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Alassane Ndao'nun şutunu Altay ayağıyla harika çıkardı.

YİNE ALTAY!

58' Sol kanattan yapılan ortada karambolde gelen kafa vuruşunda aşırtma şekilde kaleye yönelen topu Altay müthiş çıkardı.

BORINI'DEN ENFES GOL!

67' Ceza alanı içinde sol çaprazda kaleye arkası dönük olan Fabio Borini, bir anda arkasını döndü ve uzak köşeye harika bir şut çıkararak Altay'ı avladı. Fark şimdi 1'e indi...

70' Mesut Özil'in kullandığı frikikte top az farkla auta gitti.

72' Osayi-Samuel'in yerine Samatta oyunda.

KARAGÜMRÜK'ÜN GOLÜ VAR'DAN GERİ DÖNDÜ!

75' Bertolacci Karagümrük adına ceza alanında golü attı anca VAR'dan ofsayt kararı geldi. Pozisyon öncesinde ise Altay'ın net kurtarışı dikkat çekti.

Karagümrük yükleniyor, Fenerbahçe direniyor ancak, oyunun kontrolü tamamen ev sahibinde...

EMRE ÇOLAK BOMBOŞ KAÇIRDI

90+2' Emre Çolak net gol fırsatında topa istediği gibi vuramadı!

90+4' Sinan Gümüş pası verdi, Samatta net gol fırsatını değerlendiremedi.





Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Valencia, Thiam

Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Biglia, Borini, Ndao, Balkovec, Campi, Jimmy Durmaz, Ademi, Bertolacci



