Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maç sonucu 1-1

Beşiktaş derbisinin ardından Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe , Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Zeki Murat Göle yönetiminde maça çıkan Sarı-Lacivertliler'de 3'lü savunma sistemi ve 11 değişse de sonuç pek değişmedi. 2 maçlık galibiyet hasretine nokta koymak ve çıkışa geçmek için 3 puandan başka bir şey düşünmeyen Kanarya'nın planları suya düştü.

Demirel müthiş başladı

17 yıl Fenerbahçe'nin kalesini koruyan, 1 sezon da Erol Bulut'un yardımcılığını yapan Sarı-Lacivertli efsane Volkan Demirel de ilk kez eski takımına rakip olma heyecanını yaşadı. Karagümrük'te ilk kez teknik adamlık deneyimi yaşayan Volkan, Göztepe galibiyetiyle kariyerine müthiş başlamıştı. Genç hoca yaklaşık 60 dakika 9 kişi oynayan takımıyla da Fenerbahçe'den 1 puanı almayı başardı.

29 puana yükseldi ama..

Karşılaşma Alexander Pesic ve Mesut Özil'in (pen.) karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Kanarya 9 kişi kalan rakibi karşısında bir türlü galibiyet golünü bulamayınca galibiyet hasreti 3 maça, zirvedeki Trabzonspor 'la da puan farkı 16'ya çıktı. Karagümrük ise Demirel yönetiminde ikinci maçında 4. puanını hanesine yazdırdı. Bu sonuçlarla Fenerbahçe 29, Karagümrük de 26 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Mücadelede ilk düdük çaldı, karşılaşma başladı.

1' Sağ kanatta topla buluşan Ahmed Musa, ceza sahası yayına girip yerden vurdu, Berke için kolay top.

12' Sosa'nın sağ kanattan korneri kullandı, top ön direkte sekti, arka tarafta Valencia kafayı vurdu fakat top yandan auta gitti.

28' Sağ kanatta Mert Hakan'ın pasıyla çizgide boşa çıkan Nazım içeri ortaladı, savunmadan seken topa Mesut Özil gelişine vurdu ancak Viviano başarılı.

GOL

30' Ahmed Musa'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Pesic, kaleci Berke'yle karşı karşıya kaldı. 9 golle krallık yarışında zirvede yer alan Sırp futbolcu, Berke'nin yanından topu ağlara gönderdi, 10. golünü kaydetti.

34' Mert Hakan'ın sağ taraftan ortaladı, Pelkas ön direkte kafayı vurdu. Viviano uzak köşeye doğru giden topu rahat kontrol etti.

PENALTI VE KIRMIZI KART!

36' ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿İrfan Can sağ kanattan arka direğe ortaladı, Novak kafayı vurdu, Viviano son anda çıkardı. Dönen topu Pelkas tamamlamak istedi, Burak'ın elle müdahalesi sonrasında hakem hem penaltı verdi, hem de Burak'a kırmızı kart gösterdi.

BİR KIRMIZI DAHA!

37' Şiddetli itirazları sonrasında Karagümrük'te eski Caner Erkin de kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı. Karagümrük 9 kişi!

GOL

39' Mesut Özil hata yapmadı, penaltıdan golü attı, skora dengeyi getirdi: 1-1. Bu golle Mesut kariyerinde ilk kez üst üste 3 maçta da ağları sarstı.

45' İlk yarının sonuna +4 eklendi.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

47' Pelkas ceza yayının üzerine yaklaşırken vurdu, top kaleci Viviano'nun üzerine gitti.

Viviano devleşiyor

49' İrfan Can ceza sahasının sağ çaprazından topu soluna çekip vurdu, İtalyan kaleci yine başarılı.

56' Pelkas'ın pasında rakip kaleye doğru hareketlenen Mert Hakan topla buluşunca bekletmeden vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

60' İrfan Can yine sağ kanattan arka direğe doğru kesti, Valencia bu topa kafayı vurdu ancak yandan dışarıda.

GOL İPTAL

63' Novak sol kanattan arka direkteki Serdar Dursun'u gördü. Saniyeler evvel oyuna giren milli futbolcu, kafayla topu filelere gönderdi. Ancak hakem, Serdar'ın kafa vuruşu sırasında rakibini ittiğini söyledi ve faulü çaldı.

70' Ceza sahası yayının çizgisinde topla buluşan Nazım, sert bir şutla kaleyi yokladı ancak Viviano topu çeldi.

86' Valencia sağ kanatta topla buluştu, gerilerden gelen Zajc'ı gördü. Zajc müsait pozisyonda vuruşunu yaptı fakat top üstten auta gitti.

90' +4 ekleniyor.

90+4' Savunmadan seken top sol çaprazdaki Valencia'nın önüne düştü. Valencia'nın gelişine sert vuruşunda Viviano gole izin vermedi.

Mücadele sona erdi.

Fenerbahçe 9 kişi oynayan Karagümrük karşısında baskılarını artırdı.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe 11'ler:

Fatih Karagümrük : Viviano, Zukanovic, Burak, Caner, Hedenstad, Biglia, Adnan Uğur, Ahmed Musa, Karamoh, Bertolacci, Pesic

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut, Valencia

Eski dostlar rakip oluyor

Volkan Demirel... 2000’li yıllarda Alex De Souza ile birlikte ‘Fenerbahçe efsanesi’ denilen isimlerin başında geliyor. 2002’de Sarı- Lacivertliler’e imza atan Demirel, tam 17 sene kaleyi koruduktan sonra kulübe 2 yıl da antrenör olarak hizmet etti. Sezon başında ayrılan ve yayıncı kuruluştaki başarılı yorumlarıyla dikkat çeken 40 yaşındaki futbol adamı, Karagümrük’ün başına geçerek kariyerinde yepyeni bir adım attı. Volkan Demirel, bu akşam bir ilki yaşayarak efsanesi olduğu Fenerbahçe’ye karşı sahaya çıkacak. Üstelik en önemli kozlarından biri de kariyerinin 7 yılında Sarı- Lacivertli formayı giyen Caner Erkin olacak. Karagümrük galip gelmesi halinde puan tablosunda rakibini yakalayacak.

4-2-3-1’e dönüş

Fenerbahçe, bu karşılaşmaya sıkıntılı bir şekilde çıkıyor. Beşiktaş beraberliğinin ardından haftalardır konuşulan senaryo gerçekleşti ve Vitor Pereira’nın görevine son verildi. Kulüpte bir numaralı gündem maddesi yeni teknik direktörü belirlemek. Diğer yandan, üst sıralara tutunmaya çalışan Sarı- Lacivertliler için bu maçın kazanılması son derece önemli. Geçici olarak göreve gelen Zeki Murat Göle’nin bu akşam takımı sahaya 4-2-3-1 sistemiyle sürmesi bekleniyor.

Mergim Berisha şoku

Sarı-Lacivertliler’de Karagümrük maçı öncesi sakatlıkları bulunan Altay ve Ferdi’ye Mergim Berisha da eklendi. Dün kulüpten yapılan açıklamada Alman oyuncunun ağrıları sonrası Acıbadem Hastanesi’nde MR’ının çekildiği belirtildi. Berisha’nın sağ arka üst adalesinde grade 2b zorlanma tespit edildiği açıklandı. 23 yaşındaki forvetin sahalara dönmesi 3 haftayı bulabilir.

4 isim sınırda

Fenerbahçe’de ceza sınırında bulunan Gustavo, Novak, Serdar Aziz ve Szalai, kart görmeleri halinde Pazar günü Yeni Malatyaspor ile oynanacak ilk yarının son maçında forma giyemeyecek.

Şimdi gözler küskünlerde

Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Burak Kapacak... Vitor Pereira, yıldızlarla sorunlar yaşadı, sezon başında Bordeaux’nun elinden kapılan Burak’a hiç şans tanımadı. Portekizli’nin ayrılmasının ardından gözler bu futbolculara çevrildi. Mesut zaten son haftalarda formunu iyice artırmıştı. Pelkas ligde son 5, Sosa ise 2 karşılaşmada kulübede beklemişti. İrfan da cezası bitmesine rağmen derbide son 25 dakikada süre almıştı.