2021 Ocak ayında Fatih Karagümrük'e imza atan Andrea Bertolacci, İstanbul ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. İtalyan futbolcu bir sonraki sezonun devre arasında yani 2022 Ocak'ta 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a transfer olmuştu.

31 yaşındaki yıldız, transfer yasağı dahi bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın içinde bulunduğu maddi sıkıntıdan dolayı rahatsızdı. Bertolacci ödemelerini alamaması sonrasında geçtiğimiz ay Kayserispor'la olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etmişti.

Tecrübeli oyuncu eski takımı Fatih Karagümrük'e döndü. Kırmızı-Siyahlılar'dan yapılan açıklamada, "Birkaç haftalık deneme sürecinin ardından eski oyuncumuz Andrea Bertolacci ile 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Andrea Bertolacci’yi tekrar ailemizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Kendisine kulübümüze hoş geldin der ve başarılar dileriz" denildi ve transfer resmen duyuruldu.

Başarılı oyuncu sezonun ikinci yarısında forma giyebilecek.