Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk edecek. 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig’de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarında yenilmedi. Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir’i mağlup ederken, Kasımpaşa ile berabere kaldı. Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü göremeyen İstanbul ekibi, Fenerbahçe ve Alanya’ya yenilirken Gaziantep FK ile puanları paylaştı.

Mücadele öncesi 8 puanı bulunan Karagümrük, 4. sırada yer alıyor. 7 puanlı Erzurumspor ise haftaya 10. sırada girdi.

3 maçtır kazanamayan Karagümrük, sahadan 3 puanla ayrılıp moral depolamak istiyor. Son 3 deplasman maçından galip ayrılan Erzurumspor ise deplasmanda 3 puana uzanıp sıralamada rakibini sollamanın hesaplarını yapıyor.

Fatih Karagümrük - Erzurumspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Fatih Karagümrük - Erzurumspor muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Lichaj, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Ndao, Ndiaye, Darri, Salibur, Sobiech

Erzurumspor: Murat, Hasan, Mina, Mücahit, Boumal, Obertan, İbrahim, Hamroun, Emrah, Gomes

Fatih Karagümrük'te kırmızı kart cezalısı Jimmy Durmaz ile sakatlığı bulunan Jorquera, maçı kaçıracak isimler. Vato ve Sabo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Erzurumspor'da ise Kaan, Oltan, Ömer ve Novikovas, sakatlıkları nedeniyle zorlu deplasmanda forma giyemeyecekler.