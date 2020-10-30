Fatih Karagümrük - Erzurumspor (CANLI)

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk ediyor. 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig’de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarında yenilmedi. Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir’i mağlup ederken, Kasımpaşa ile berabere kaldı. Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü göremeyen İstanbul ekibi, Fenerbahçe ve Alanya’ya yenilirken Gaziantep FK ile puanları paylaştı. Mücadele öncesi 8 puanı bulunan Karagümrük, 4. sırada yer alıyor. 7 puanlı Erzurumspor ise haftaya 10. sırada girdi. 3 maçtır kazanamayan Karagümrük, sahadan 3 puanla ayrılıp moral depolamak istiyor. Son 3 deplasman maçından galip ayrılan Erzurumspor ise deplasmanda 3 puana uzanıp sıralamada rakibini sollamanın hesaplarını yapıyor.

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Maç başladı.

GOL | 11. dakikada Fatih Karagümrük, takım organizasyonu ile şık bir gole imza attı. Erzurumspor yarı sahasında üst üste paslarla kaleye yaklaşan Karagümrük, Ndiaye'nin ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla 1-0 öne geçti.

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Fatih Karagümrük - Erzurumspor ilk 11'ler:

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Eric Lichaj, Enzo Roco, Ervin Zukanovic, Jure Balkovec, Lucas Biglia, Badou Ndiaye, Alassane Ndao, Erik Sabo, Aatıf Chahechouhe, Artur Sobiech

Erzurumspor: Fabien Farnolle, Leo Schwechlen, Arturo Mina, Adolphe Teikeu, Mitchell Donald, Gabriel Obertan, İbrahim Akdağ, Cenk Ahmet Alkılıç, Jugurtha Hamroun, Emrah Başsan, Ricardo Gomes

Fatih Karagümrük'te kırmızı kart cezalısı Jimmy Durmaz ile sakatlığı bulunan Jorquera, maçı kaçıran isimler. Erzurumspor'da ise Kaan, Oltan, Ömer ve Novikovas, sakatlıkları nedeniyle zorlu deplasmanda forma giyemiyorlar.