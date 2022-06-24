Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük transfer çalışmalarına hız verdi. İstanbul ekibinde Emre Mor'un ayrılma olasılığının yüksek olduğu dönemde sürpriz bir isim gündeme geldi.

Skorer'den Hakan Kurt'un haberine göre; İstanbul ekibi, Norveç temsilcisi Haugesund'da forma giyen Hilary Gong'u transfer listesine dahil etti.

Nijeryalı futbolcu geçtiğimiz sezon Haugesund formasıyla 136 dakika sahada kaldı. Hilary Gong bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi. Genç oyuncunun Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük'te transfer listesinde olduğu öğrenildi.

Hilary Gong'un Haugesund ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek. Nijeryalı futbolcunun güncel piyasa değeri 375 bin Euro olarak gösteriliyor. GBS Akademisi'nde futbola başlayan Gong daha sonra AS Trencin ve Vitesse'de oynadı. 11 Mart 2022'de Haugesund ile anlaşan Nijeryalı oyuncu için Vitesse, 2018-2019 sezonu başında 2 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük bu sezon şu ana kadar Emir Tintiş ve Ibrahim Dresevic ile anlaşma sağladı.







