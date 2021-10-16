Fatih Karagümrük, deplasmanda Altay ile karşılaşacak

Süper Lig ’in geride kalan bölümünde VavaCars Fatih Karagümrük, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı.

Ligde 5 galibiyet ve 3 yenilgisi olan Altay ise 15 puan elde etti.

VavaCars Fatih Karagümrük’te Ervin Zukanovic ve Jimmy Durmaz, Altay maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.