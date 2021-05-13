Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta deviren ve Siyah Beyazlı ekibe şampiyonluk yolunda ciddi bir darbe vuran Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 42. haftasında Denizlispor'u konuk edecek. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan İstanbul ekibi, sahadan 3 puanla ayrılıp sezona nokta koymak istiyor. Haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor ise sezonu galibiyetle Süper Lig'deki son maçını kazanmayı amaçlıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Karagümrük, 2-1 kazanmıştı.

Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. beIN Sports konferans yayın ve beIN Connect'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük - Denizlispor muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Koray, Roco, Balkovec, Biglia, Castro, Bertolacci, Lens, Jimmy, Borini

Denizlispor: Abdulkadir, Muhammet, Fabiano, Özgür, Hasan, Diskerud, Murawsk, Ali Yavuz, Recep, Dossevi, Mesanovic

Karşılaşma öncesi iki takımda da eksik oyuncuların çokluğu göze çarpıyor. Ev sahibinde Alpaslan, Aykut, Campi, Fatih, Ademi sakatlıkları, Ndao ve Zukanovic ise kart cezaları nedeniyle görev alamayacak.

Konuk ekipte ise kart cezalıları Rodallega ve Sakıb'ın yanı sıra sakatlıkları süren Özen, Ahmed, Cenk, Mohamed, Kubilay, Oğuz, Mustafa ile Sacko, forma giyemeyecek isimler.