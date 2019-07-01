Fatih Karagümrük, Cüneyt Dumlupınar ile sözleşme yeniledi

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin 1 yıllık olduğu aktarılarak, "Teknik direktörümüz Cüneyt Dumlupınar ile sözleşmemizi yenilemiş bulunmaktayız. Anlaşmanın camiamız ve hocamız için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA