Fatih Karagümrük, Cüneyt Dumlupınar ile sözleşme yeniledi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile sözleşme imzaladı.

01 Temmuz 2019, Pazartesi 14:48
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Fatih Karagümrük, Cüneyt Dumlupınar ile sözleşme yeniledi

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin 1 yıllık olduğu aktarılarak, "Teknik direktörümüz Cüneyt Dumlupınar ile sözleşmemizi yenilemiş bulunmaktayız. Anlaşmanın camiamız ve hocamız için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA

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