Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının öne çıkan rakamları

Evinde oynadığı son 5 maçı kazanamayan Fatih Karagümrük sahasında Çaykur Rizespor 'u ağırlayacak.

Fatih Karagümruk, son maçta Gaziantep FK'ya 3-1 katiybet. Volka Demirel'in deneyim ihtiyacı kendini göstermeye başladı. Sağ bek Hedenstad'ın ayrılmasından bu yana arkadaki mücadeleleri daha da kötüleşti. Fatih Karagümrük en zorladığı maçlar Çaykur Rizespor'un yaptığı gibi hızlı atak yapmayı seven takımlara karşı oldu.

Çaykur Rizespor ligin son maçında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Michy Batshuayi son vuruşlarda bitirici olsa takım adına çok farklı maç olabilirdi. Takımın derin savunma yapması Boldrin ve Boyd gibi geniş alan seven oyuncuları ile skor avantajı elde etmeye çalışacak.

İki takımın mücadelesinde en dikkat çeken istatistik bu sezon Süper Lig ’de rakip ceza sahasında en az topla buluşan (311) ve en az isabetli şut çeken takım Çaykur Rizespor (61) olması

Ev sahibi takımda Aleksandar Pesic attığı 11 golle bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olurken atacağı 1 golle Fatih Karagümrük adına bir sezonda en çok gol atan oyuncu olmak istiyor.