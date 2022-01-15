Fatih Karagümrük, Süper Lig 'in 21. haftasında Çaykur Rizespor 'u konuk edecek. Volkan Demirel yönetimindeki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında alan Karagümrük, 3 puanı hanesine yazdırıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Karadeniz ekibi ise evine galibiyetle dönmekten başka bir şey düşünmüyor. İki takım da 3 haftadır kazanamıyor. Ev sahibi, haftaya 27 puanla 13. sırada girdi. Konuk takım ise 18 puanla 19. basamakta bulunuyor.

Karagümrük'te sakatlığı bulunan Hedenstad ile Kreim Frei'ın yanı sıra kart cezalısı Tunay ve Caner, maç kadrosunda olmayacak. Afrika Kupası'nda bulunan Ahmet Musa da bir diğer eksik. Rizespor'da kart cezalısı olan Gökhan Gönül ile Fabiano, zorlu deplasmanda forma giyemeyecekler.

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Luckassen, Efkan, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Adnan, Jimmy, Karamoh, Borini, Pesic

Çaykur Rizespor: Tarık, Emir Han, Selim, Holmen, Cemali, Dobo, Djokovic, Boyd, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo