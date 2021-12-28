Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Türkiye Kupası 5. tur maçında 2. lig ekibi Bodrumspor'la karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük kendi sahasında rakibini mağlup ederek üst tura çıkma peşinde. Peki, Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının heyecanı yaşanıyor. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Türkiye Kupası 5. tur maçında 2. lig ekibi Bodrumspor'la karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük kupa maçında sürprize izin vermek istemiyor. Bodrumspor ise deplasmanda kazanarak büyük sürprize imza atmak istiyor.
Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
29 Aralık Çarşamba:
13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969 (Bahçeşehir Okulları)
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Mersin)
18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)
21.00 Fenerbahçe -Afjet Afyonspor (Ülker)
30 Aralık Perşembe:
13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Malatya)
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
18.30 Gaziantep FK-Bursaspor (Kalyon)
21.00 Beşiktaş - Altay (Vodafone Park)