Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 20. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Son 11 haftadır oldukça formda olan Beşiktaş, bu süreci 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Aynı zamanda Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da ligin ilk yarısında yenme başarısını gösteren Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük engelini de aşarak liderliği devam ettirmek istiyor. Trabzonspor ve Antalyaspor mağlubiyetlerinin ardından Konyaspor ile Gençlerbirliği'ni devirerek moral depolayan Karagümrük ise serisini Beşiktaş karşısında sürdürmeye çalışacak.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 16.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikayı Mete Kalkavan yönetecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih, Campi, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Ndao, Bertolacci, Mevlüt, Borini

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar

Beşiktaş'ta 3 futbolcu kart sınırında

Beşiktaş'ta 3 futbolcu Karagümrük maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceden 3 sarı kartı olan Vida ve Mensah'a Galatasaray maçında gördüğü kartla Ghezzal da eklendi. Bu üç futbolcu Karagümrük karşısında sarı kart görmeleri halinde Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

N'Sakala, Hasic ve Güven kadroda yok

Maçın hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamlayan Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, Ajdin Hasic ve Güven Yalçın da Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.

Karagümrük’te 5 eksik

Karagümrük’te kart cezalıları Enzo Roco, Jure Balkovec ve Vato Arveladze karşılaşmada görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Ervin Zukanovic ve Yannis Salibur’un da maçta forma giymesi beklenmiyor.

7 maçtır yenilmiyor

Siyah-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük maçı öncesi Süper Lig'de 7 maçlık yenilmezlik serisine sahip bulunuyor. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve bir beraberlikle 19 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0) ve Galatasaray (2-0) yendi.

Beşiktaş, 7 maçlık yenilmezlik serisinde 20 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Welinton'un cezası bitti

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezası biten Welinton karşılaşmada forma giyebilecek. Bu sezon Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında sarı kart gören Welinton, cezası nedeniyle Galatasaray derbisinde görev alamamıştı.

36 yılı aşkın bir süre sonra ligde karşı karşıya gelecekler

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, 36 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Ligde uzun bir süre sonra mücadele etme hakkını yakalayan Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, son olarak 4 Mart 1984'te karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 7. kez yer alan Fatih Karagümrük ile 9. lig maçına çıkacak.

Rakibini 8 maçta 5 kez mağlup eden Beşiktaş, 2 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Fatih Karagümrük ise siyah-beyazlı rakibini ligde bir kez mağlup etti. 1959-1960'da oynanan maçlarda Beşiktaş, rakibine 2-0 ve 4-1 üstünlük kurarken, 1960-1961'deki maçlardan birini 1-1 beraberlikle tamamlayıp birinden 2-1 galip ayrıldı. 1961-1962'de ilk maç Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci devredeki karşılaşmada 2-2 eşitlik yaşandı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün küme düştüğü 1983-1984 sezonunda ise rakibine 4-0 ve 4-1 üstünlük kurdu. Bu arada Süper Lig, 1959 ve 1962-1963 sezonlarında iki ayrı grup olarak organize edilirken, iki takım farklı gruplarda yer aldıkları için karşı karşıya gelemedi.