Fatih Karagümrük - Beşiktaş canlı

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 20. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük engelini de aşarak liderliği devam ettirmek istiyor. Trabzonspor ve Antalyaspor mağlubiyetlerinin ardından Konyaspor ile Gençlerbirliği'ni devirerek moral depolayan Karagümrük ise serisini Beşiktaş karşısında sürdürmeye çalışıyor.

MAÇ BAŞLADI!

6. dakikada N'Koduou'nun vuruşunda Ndiaye araya girdi ve topu kornere gönderdi.

15. dakikada Aboubakar'ın pasında müsait durumda olan Atiba topu dışarıya attı.

Fatih Karagümrük: Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, N'Koudou, Larin, Aboubakar.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma bugün saat 16.00'da başladı. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanan 90 dakikayı Mete Kalkavan yönetiyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde...

Beşiktaş'ta 3 futbolcu kart sınırında

Beşiktaş'ta 3 futbolcu Karagümrük maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceden 3 sarı kartı olan Vida ve Mensah'a Galatasaray maçında gördüğü kartla Ghezzal da eklendi. Bu üç futbolcu Karagümrük karşısında sarı kart görmeleri halinde Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

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