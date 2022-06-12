Süper Lig 'de 2021-22 sezonunun sona ermesiyle birlikte Volkan Demirel ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük teknik direktörlük koltuğuna efsane İtalyan futbolcu Andrea Pirlo'yu getirdi. Hocalık kariyerine Juventus'ta başlayan ve ilk kez ülkesi dışına çıkan yıldız isim için İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a konuştu.

Hurma, "Kulüp olarak çok heyecanlıyız. Juventus gibi bir takımın efsanesi olmuş, orada teknik direktörlük yapmış bir hocayı Karagümrük’e getirmek bizim için de çok keyifli bir şey. İnşallah hem hoca hem de bizim için çok hayırlı olur. Ciddi transfer çalışmalarımız var. Umarım Pirlo hocamız da bu konuda bize yardımcı olur" açıklamalarında bulundu.

DHA'ya da konuşan Süleyman Hurma, "Andrea Pirlo bize ve Türk futboluna çok katkılar sağlar, çok önemli bir isim. Biz çok ümitliyiz. Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Umut ediyorum ki her şey çok güzel olur. Bizim İtalya sevdamıza günümüz ve şartlarımız uyuşuyor. Stat sorunu da çözülecek. Bir yol bulacağız, bulamazsak da bir yol bulacağız" ifadelerini kullandı.







