Türkiye Kupa Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük ile Başakşehir, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mert Güzenge'nin yönettiği 90 dakikada büyük heyecan yaşandı. İlk 45 dakikada 0-0'lık eşitlik bozulmazken 68. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Orta sahadan aldığı topla rakiplerini geçen Biraschi, ceza sahasına girip vuruşunu yaptı. Kaleci Volkan Babacan'dan dönen topla altıpas içinde buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.









71. dakikada Başakşehir eşitliği yakaladı. Serdar Gürler'in ceza sahasına pasında altıpasta topu uzaklaştırmak isteyen Levent Mercan, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. Karşılaşma 1-1 sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi.

115. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Colley'in sağdan sert ortasında altıpas solunda topla buluşan Kerim Frei, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2 dakika sonra verilen penaltı kararı sonrası tansiyon yükseldi. 117. dakikada ceza sahası içinde top Dresevic'in eline çarptı, önce oyunu devam ettiren Mert Güzenge, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi. 120. dakikada topun başına geçen Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fatih Karagümrük ile Başakşehir arasındaki mücadelenin normal süresi 1-1, uzatma dakikaları ise 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada seri penaltı atışlarına gidildi. Başakşehir, penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelede uzatma bölümünde verilen penaltıya tepki gösteren Fatih Karagümrük, penaltı atışlarında ise kalecileri Viviano'nun kurtardığı penaltının tekrarlanma kararıyla tepkisini artırdı.









Hakem Mert Güzenge’ye 'alkış' protestosu

Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Kulübü’nden alınan bilgiye göre; uzun süredir yaşanan hakem hatalarına tepki olarak basın toplantısı ve flaş röportajlara katılmama kararı alındığı öğrenildi. Öte yandan karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrüklü futbolcular, soyunma odası koridorlarında mücadelenin hakemi Mert Güzenge’yi alkışlayarak protesto etti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fatih Karagümrük ile Başakşehir arasındaki mücadelenin normal süresi 1-1, uzatma dakikaları ise 2-2 eşitlikle sona erdi. Penaltı atışlarına sonrasında rakibine 5-3 üstünlük kuran Başakşehir, adını çeyrek finale yazdırdı.









Emre Belözoğlu: Oyuncularımız iştahı iyiydi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplatışında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bu sene bakıldığında Avrupa'ya direkt gitmek adına tüm takımların arzu ettiği bir kupa. Önemli hedef. Kazandığımız için mutluyum. İlk yarıda son 15 dakika pozisyonlar ürettik. İkinci yarıda da oyunun hakimiydik. Rakip geldiği anlarda golleri buldu ama dengemizi bozmadı. Oyuncularımız iştahı iyiydi. Son haftalarda bu iştah ve arzu beni çok mutlu ediyor. Kazanan taraf olmak güzel. 2 takımı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.





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Mesut Özil, 125 gün sonra sahada

Medipol Başakşehir’in Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük’e konuk olduğu maça 11'de başlayan turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 125 gün sonra oynadı. Ziraat Türkiye Kupası Son16 Turu'nda Başakşehir'in deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, karşılaşmaya 11'de başladı. Özil, yaşadığı sırt ağrıları nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrasında tedavisinin ardından ilk kez Fatih Karagümrük karşısında görev aldı.

34 yaşındaki futbolcu son olarak 15 Eylül 2022 tarihinde UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. haftasında Başakşehir’in evinde oynadığı Fiorentina karşısında süre almıştı. Deneyimli futbolcu, Karagümrük maçıyla 125 gün sonra formasına kavuşmuş oldu.