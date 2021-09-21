Fatih Karagümrük, Süper Lig ’in 6. haftasında Antalyaspor’u ağırlayacak. Ligde son hafta 3-1 geriye düştüğü maçta Yeni Malatyaspor’u 4-3 yenerek üst üste 2. galibiyetini elde eden Karagümrük, evinde kazanıp yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Beşiktaş 'a 3-2 yenilerek ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Antalyaspor ise zorlu deplasmanda kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Francesco Farioli yönetimindeki İstanbul ekibi, haftaya 10 puan ve averajla 5. sırada girdi. Ersun Yanal yönetimindeki Akdeniz ekibi ise haftaya 4 puanla 16. sırada.

Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük-Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat, Zukanovic, Burak, Caner, Efe, Karamoh, Erhun, Bertolacci, Musa, Pesic

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Fredy, Gökdeniz, Mukairu, Wright