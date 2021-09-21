Fatih Karagümrük-Antalyaspor (CANLI)

Fatih Karagümrük, Süper Lig ’in 6. haftasında Antalyaspor’u ağırlıyor. Ligde son hafta 3-1 geriye düştüğü maçta Yeni Malatyaspor’u 4-3 yenerek üst üste 2. galibiyetini elde eden Karagümrük, evinde kazanıp yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Beşiktaş 'a 3-2 yenilerek ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Antalyaspor ise zorlu deplasmanda kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Francesco Farioli yönetimindeki İstanbul ekibi, haftaya 10 puan ve averajla 5. sırada girdi. Ersun Yanal yönetimindeki Akdeniz ekibi ise haftaya 4 puanla 16. sırada.

KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI CANLI

Maçtan dakikalar

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Karagümrük'ten geldi. 3. dakikada Pesic'in pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Bertolacci'nin şutu az farkla dışarıya gitti.

Karagümrük üst üste ataklarla Antalyaspor kalesini ablukaya aldı. 23. dakikada savunmanın arkasına sarkan Pesic, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Boffin gole izin vermedi. Bu ataktan 3 dakika sonra Jimmy Durmaz'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Pesic, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top direğin yanından dışarıya gitti.

Mücadelenin 38. dakikasında sol kanattan Kerim Frei'ın ortasında Pesic topu kale sahasına doğru gönderdi. Bertolacci yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Boffin gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve ekipler soyunma odasında 0-0 eşitlikle gittiler.

Not: Sayfa sürekli güncellenmektedir.

Fatih Karagümrük-Antalyaspor 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Benatia, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Balkovec, Pesic, Adnan Uğur, Zukanovic, Caner Erkin, Bertolacci

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Nuri, Haji, Milosevic, Güray, Kudriashov, Poli, Crivelli, Amilton, Veysel