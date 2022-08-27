Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü'yle 3 puan mücadelesi verecek. Sezona kötü başlayan iki takımda ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak. Pirlo yönetimindeki Karagümrük ilk iki maçında Alanyaspor ve Beşiktaş 'a mağlup olmuştu. Ankaragücü ise Konyaspor'la berabere kalmış, Gaziantep FK'ya deplasmanda mağlup olmuştu.

Karagümrük - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.15'te başlayacük mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Karagümrük - Ankaragücü muhtemel 11'ler

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak, Caner, Levent, Ozdoev, Ahmed, Diagne, Borini, Shukurov

Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Oğuz, Atakan, Abdullah, Moreira, Zahid, Chatzigiovannis, Macheda, Beridze