Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük, Ankaragücü'yle 3 puan mücadelesi veriyor. Sezona kötü başlayan iki takımda ilk galibiyetlerini almak için sahada. Pirlo yönetimindeki Karagümrük ilk iki maçında Alanyaspor ve Beşiktaş 'a mağlup olmuştu. Ankaragücü ise Konyaspor'la berabere kalmış, Gaziantep FK'ya deplasmanda mağlup olmuştu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 19.15'te başlayan mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.





2. dakikada sol taraftan Caner Erkin’in kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu kaleci Bahadır yumruklarken, kale önünde savunmadan seken topu Salih Dursun ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle golü iptal eden hakem Çağdaş Altay, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izledikten sonra golü verdi. 1-0

9. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Caner Erkin’in ortasında Fabio Borini ön direkte kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 2-0

21. dakikada Caner Erkin’in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı ortada Diagne’nin yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermezken, boşta kalan topu Colley tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak savunmadan sekerek oyun alanına döndü.

Karagümrük - Ankaragücü ilk 11'ler

Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Dresevic, Baniya, Caner Erkin, Colley, Ozdoev, Shukurov, Jimmy Durmaz, Borini, Diagne

Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Sinan, Mujakic, Marlon, Pepe, Pedrinho, Zahid, Beridze, Jese, Macheda