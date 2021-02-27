Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı canlı

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Üst üste Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya kaybeden Karagümrük, kötü gidişata Alanyaspor karşısında son vermek istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Fatih Karagümrük, 37 puanla 8. sırada bulunuyor. Geçen hafta evinde aldığı Galatasaray mağlubiyetini unutturmak isteyen Akdeniz temsilcisi ise İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Ligde 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan 42 puanlı Aytemiz Alanyaspor ise 5. sırada yer alıyor.

Maçta ilk düdük çaldı.

Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının 11'leri:

Fatih Karagümrük: Viviano, Enzo Roco, Hedenstad, Balkovec, Gaston Campi, Lucas Biglia, Ndao, Lucas Castro, Andrea Bertolacci, Sobiech, Borini.

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Mustafa.

Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Saat 13.30'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

4 oyuncu sınırda

Başarılı bir sezon geçiren ve performansıyla herkesten tam not alan Çağdaş Atan ve öğrencileri, Karagümrük maçını da kayıpsız geçmek istiyor. Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken 4 oyuncu sarı kart sınırında. Efecan Karaca, Adam Bareiro, Berkan Kutlu ve François Moubandje bu maçta sarı kart görmeleri durumunda haftaya iç sahada oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.