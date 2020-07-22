Son haftaya kadar direkt Süper Lig yarışı verdiği sezonu dördüncü sırada tamamlayıp Play- Off yarı finalinde Karagümrük’le eşleşen Akhisarspor, rakibine ilk maçta konuk olacak. Karagümrük’ü 26 Temmuz Pazar günü evindeki rövanşta konuk edecek Akhisar, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Turu geçecek taraf Adana Demirspor-Bursaspor eşleşmesinin galibiyle 30 Temmuz’da tarafsız sahada final oynayacak. Karagümrük’ü bu yıl normal sezonda deplasmanda 3-2 yenip evindeki rövanşı 2-0 kaybeden Akhisar, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde son ayların en formda takımı olmasına rağmen Süper Lig hedefini ıskalayıp şansını Play-Off’a bıraktı.

Fatih Karagümrük - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vefa Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. beIN Sports MAX 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı, skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Karagümrük - Akhisarspor muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Yalçın, Alparslan, Attamah, Zeki, Sabo, Darri, Ndao, Emeghara

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Cocalic, Uğur Arslan, Kadir, Rotman, Bjarnason, Burhan, Ali Kaan, Erhan, Bertuğ

Fatih Karagümrük - Akhisarspor maçı öncesi son dakika

Ömer Erdoğan’la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına yeni bir hoca getirmeyen Kırmızı-Siyahlılar, antrenör Şenol Can yönetiminde maça hazırlıklarını tamamladı. Karagümrük’te herhangi bir eksik oyuncu yok.

Yeşil-Siyahlılar’da pandemi süreci yaşanan pozitif vakalarla hayli sıkıntılı geçmişti. Ancak şu anda takımda herahngi bir sorun yok. Akhisarspor, Karagümrük deplasmanına tam kadro eksiksiz bir şekilde gitti.