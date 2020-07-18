Fatih Karagümrük, Adanaspor’u devirdi play-off’a uçtu

TFF 1. Lig’in 34. ve son hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Adanaspor’u 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 56’ya yükselten Fatih Karagümrük, ligi averajla 5. sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı. İstanbul temsilcisi, play-off yarı final maçında ligi 4. basamakta bitiren Akhisarspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2. dakikada Alparslan Erdem’in sol kanattan ceza sahasına kestiği ortada topu önünde bulan Ndao’nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Murat kornere çeldi.

11. dakikada ceza alanında topla buluşan Zeki Yıldırım, son çizgeye inerek pasını kale önünde müsait pozisyonunda bulunan Emeghara’ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

19. dakikada ceza alanı önünde Roni ile verkaça giren Celil’in kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı vuruşu Aykut Özer kornere gönderdi.

45. dakikada orta sahada topu kazanan Sabo, ceza sahasına girmeden sol kanattaki Darri’yi gördü. Darri’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

54. dakikada Yalçın Ayhan’dan topu kapan Roni bekletmeden pasını Ahmet Dereli’ye verdi. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşu Fatih Kuruçuk çizgi üzerinden çıkardı.

74. dakikada Attamah’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek’in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

81. dakikada Erik Sabo, ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta farkı 3’e çıkaran golü attı. 3-0

84. dakikada Etame, Alparslan Erdem’in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

86. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Etame’nin vuruşu kaleci Aykut’ta kaldı.

Stat: Vefa

Hakemler: Murat Erdoğan, Selahattin Altay, Gökhan Barcın

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 75 Koray Altınay), Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan (Dk. 83 Barış Başdaş), Alparslan Erdem, Attamah, Ndao, Sabo, Zeki Yıldırım (Dk. 83 Çağrı Ortakaya), Darri (Dk. 75 Engin Bekdemir), Emeghara (Dk. 63 Sobiech)

Adanaspor: Karacic (Dk. 88 Enes Soylu), Savaş Polat (Dk. 83 Şahin Berk), Uğurcan Yazğılı, Evren Korkmaz, Mustafa Eğer, Celil Yüksel, İbrahim Aksu (Dk. 46 Mustafa Ceviz), Roni, Etame, Eren Keleş (Dk. 83 Mert Adar), Ahmet Dereli

Goller: Dk. 11 Emeghara, Dk. 74 Ramazan Civelek, Dk. 82 Sabo (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 57 Zeki Yıldırım, Dk. 61 Ramazan Civelek, Dk. 84 Alparslan Erdem (Fatih Karagümrük)