Fatih Karagümrük, Abdulkerim Bardakçı’yı kiraladı

1. Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük iddialı bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor. Kadrosunu 12 oyuncu ile güçlendiren İstanbul ekibi, son olarak stopere bir takviye yaptı.

Kırmızı-Siyahlılar geçtiğimiz sezonu Denizlispor’da kiralık olarak geçiren Abdulkerim Bardakçı’yı, Konyaspor’dan kiraladı. 24 yaşındaki oyuncunun ayağının tozu ile takımının Bolu kampına katıldığı da gelen haberler arasında.