Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Tokyo Paralimpik Oyunları’na kota alan milli sporcuların evlerine yakın spor tesislerinde bireysel olarak antrenman yapmasına imkan tanınmasının faydalı bir uygulama olduğunu söyledi.

Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının dünyada tüm alanlara olduğu gibi spora da önemli etkileri olduğunu hatırlattı.

Pandemi sürecinin normale dönmeye başladığına işaret eden Çintimar, "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun olimpiyat sporcularımızın tesisleri kullanmaya başlaması yönündeki açıklamasının ardından, biz de sporcu listelerimizi hazırladık. Sporcularımız çalışmalarına farklı ortamlarda zaten devam ediyordu. Olimpiyat sporcularımız daha rahat bir şekilde spor salonlarında çalışmaya başlayacaklar. Önümüzdeki haftalarda inanıyorum ki Ramazan Bayramı ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi iki bayramı birden yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, dünyanın gıptayla baktığı bir ülke"

Koronavirüsün dünya genelinde sporun yönünü değiştiremeyeceğini vurgulayan Çintimar, "Corona virüs 6-7 ay ya da 1 yıl spor organizasyonlarına engel teşkil etmiş oldu. Yapılacak yarışmalarda dereceye girecek sporcularımız vardı. Sporcularımız çalışmalarını imkanların elverdiği şekilde sürdürüyordu. Onların hazırlanması için hem psikologlarımız hem diyetisyenlerimiz hem de yardımcı elemanlarımız destek oluyor." diye konuştu.

Çintimar, Türkiye’nin corona virüsle mücadeleden zaferle çıkacağını belirterek, "Türkiye her alanda şu an dünyanın gıptayla baktığı bir ülke pozisyonunda. Her şeyiyle dört dörtlük bir yapıda olduğumuzu insanlar gördü. Bunda da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesinin büyük etkisi var." şeklinde konuştu.

Pandemiyle ilgili olumlu gelişmelerin yaşanmaya başladığına dikkati çeken Çintimar, "Bunun için de 2021 yılında olimpiyatlar ve diğer organizasyonlar olacak. Hatta 2020’nin son üç ayında da bazı organizasyonların yapılabileceği düşüncesindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

"A, B ve C planları oluşturduk"

Başkan Çintimar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ertelenmesini doğru bulduklarını aktardı.

Federasyon olarak salgının etkilerini yakından izlediklerini anlatan Çintimar, "Koronavirüs sürecinin ne zaman biteceğine dair net bir tarih yok. Buna göre herkes program ve çalışma yapıyor. Biz de çalışma yapıp, A, B ve C planları oluşturduk. Hem bütçe ve organizasyon revizyonu hem de günlük işlerin revizyonu şeklinde bir çalışmayla süreci takip ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.