Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atletizmde olimpiyatlardaki ilk altın madalyayı getirmek istediklerini söyledi. Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atletizmin Türkiye’de her geçen gün yükselen bir grafiğe sahip olduğunu belirtti. Federasyon olarak yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Çintimar, "Türkiye’de atletizm altyapı olarak tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Ancak bu bizim için yeterli değil. Ne kadar güçlü olursak olalım atletizmde sınır yok, her zaman biraz daha iyisi var. Biz hep biraz daha iyisi için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yarışacak sporcular hakkında bilgi veren Çintimar, taahhüt ettikleri kota sayısına ulaşmak için çalıştıklarını aktararak, "Bugün itibarıyla 13 kotamız netleşmiş durumda. Çekiç atmada Eşref Apak, 77 metrenin üstüne atarak kotasını sabitledi. Yavuz Ağralı maratonda 36 yıl aradan sonra 2.10’lu bir derece koşan sporcumuz oldu. Kenya doğumlu sporcularımızdan 2.04 koşan Kaan Kigen Özbilen var. Onunla birlikte 2.10’lu koşan kendi yetiştirdiğimiz altyapıdan gelen çocuklarımız da bulunuyor. Türk atletizminin özellikle maratonda çok iyi bir ivme yakaladığını görüyoruz. Mestan Turhan, Yusuf Alıcı, Hakan Çeçen, Hüseyin Can... Bunların hepsi de 2.10, 2.12 civarında derecelerle olimpiyat kotası alacak sporcularımız." değerlendirmesini yaptı.

Kadınlarda da olimpiyat kotası alan başarılı sporcular olduğunu kaydeden Çintimar, kalifikasyon süreçlerinin devam ettiğini ve kotanın artacağını belirterek, "Ümmü Kiraz, Tuğba Erdal, Büşra Nur Koku, Esma Aydemir, Fadime Suna Çelik ve Yasemin Can gibi sporcularımız kotayı alacak. Sırıkla atlamada tarihimizde olimpiyat kotası almaya en çok yaklaştığımız bir dönemde Ersu Şaşma, 23 Yaş Altı ve gençlerde Türkiye rekorlarını kırdı. Büyükler rekorunu da inşallah kırıp olimpiyat kotasını kesinleştirecek. Demet Parlak ve Buse Arıkazan’ın da sırıkla atlamada kalifikasyonları devam ediyor. Uzun atlama ve üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ve Can Özüpek de kota kovalayan sporcularımız." şeklinde konuştu.

Olimpiyatlara katılacak bütün sporcuların kürsünün en üstüne çıkmak için mücadele edeceğini vurgulayan Çintimar, "Olimpiyatlarda bronz ve gümüş madalyalarımız var ama altın madalyamız yok, bu eksiğimizi tamamlamak istiyoruz. Bunu kim tamamlar bilmiyorum ama çocuklarımızın hepsinin de bu kapasitesinin olduğuna inanıyorum. Ramil Guliyev 200 metrede olabilir, Yasmani Copello Escobar 400 metre engellide olabilir. Yasemin Can 5 bin veya 10 binde, Kaan Kigen Özbilen maratonda, Necati Er üç adım atlamada, Eda Tuğsuz cirit atmada, Eşref Apak ve Özkan Baltacı çekiç atmada olabilir. Bunların hepsi ihtimal dahilinde. Yürüyüşte Salih Korkmaz, Dünya Şampiyonası’nda beşinci oldu. Meryem Bekmez yine genç olmasına rağmen iyi yarıştı. Yürüyüşte de madalya bekler miyiz, bekleriz." ifadelerini kullandı.

"Sur’daki maraton bizim için çok önemli"

23 Nisan’da yapılacak Uluslararası Sur Yarı Maratonu’na da değinen Çintimar, Diyarbakır Valiliği ile planladıkları bu organizasyonun bölgede atletizmi canlandıracağını belirtti.

Atletizm Milli Takımı’nın da Diyarbakır’da kamp yaptığını dile getiren Çintimar, "Sur’daki maraton da bizim için çok önemli. Ülkemiz, doğu ve güneydoğuda yaptığı faaliyetlerle halkın gönlündeki yerini daha üst seviyelere taşıyor. Güvenlik güçlerimiz de en iyi şekilde mücadele ederek terörü sınırlarımızın ötesine attılar. Artık buraların terörün kol gezdiği değil, sporun ve sporcunun olduğu mekanlar olmasını istiyoruz. Milli takım kampının Diyarbakır’da yapılıyor olması da oralarda terörle ilgili bir sıkıntımızın kalmadığının işaretidir." değerlendirmesini yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa düzenledikleri "Tohum Projesi" kapsamında seçtikleri 30 sporcuyu Ukrayna’daki Salon Atletizm Şampiyonası’na götürdüklerini de anlatan Çintimar, "Bu projede Bakanlığımız sporcuların ücretlerini ve konaklamalarını sağlıyor, biz de federasyon olarak diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaklaşık 4 yıldır devam eden çok önemli bir proje. Sporcularımız Ukrayna’da 6 tane kürsü yaptı. Türkiye rekorunu kıran sporcumuz oldu. Belarus’un başkenti Minsk’te 12 ülkenin katılımıyla yapılan 18 Yaş Altı müsabakalarında yine 30 sporcumuz mücadele edecek. Balkan Yürüyüş Şampiyonası’na da 14 sporcu ile katılıyoruz." diye konuştu.

AA