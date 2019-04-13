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Fatih Çintimar, Avrupa Atletizm Birliği yönetim kuruluna seçildi

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Avrupa Atletizm Birliği (EA) yönetim kuruluna seçildi.

13 Nisan 2019, Cumartesi 13:20
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Fatih Çintimar, Avrupa Atletizm Birliği yönetim kuruluna seçildi

Avrupa Atletizm Birliği (EA) 26. Genel Kurulu Çekya’da yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag’ta düzenlenen Avrupa Atletizm Birliği (EA) 26. Genel Kurulu’ndaki seçimde yeniden başkanlığa seçilen Norveçli Svein Arne Hansen, 4 yıl daha görevini sürdürecek.

Genel kurulda Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, ilk turda 27 oy alarak, Portekizli Jorge Salcedo ile ikinci tura kaldı.

Çintımar, ikinci turda 50 üye ülkenin oyunu aldı ve EA’nın yönetim kuruluna seçildi.

AA

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