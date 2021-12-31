Fatih Arda İpçioğlu: Uçan Türk!

Olimpiyat Oyunları tarihinde kayakla atlamada ülkemizi temsil eden ilk sporcu olan Fatih Arda İpçioğlu, 2018'den bu yana üzerine koyarak yükselişini sürdürüyor... Özellikle de Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları öncesi 24 yaşındaki Milli sporcumuz Türk sporuna üst üste ilkleri yaşattı, yaşatmaya da devam ediyor. Pyeongchang 2018 için, Erzurum'da düzenlenen FIS Kıtalararası Kayakla Atlama Yarışları'nda 127,5 metrelik atlayış yaparak kotayı cebine koymuş, olimpiyatlara katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu unvanını elde etmişti. Ancak Fatih Arda İpçioğlu bunun sadece kotayla kalmayacağını da gösterdi.

Ağustos ayından bu yana durmuyor

2011 Erzurum Üniversite KışOyunları'yla birlikte Türkiye'nin profesyonel anlamda 12 yıldır tanıdığı kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, Pekin 2022 öncesi, ilkleri adeta sıraladı. Yaz kamplarında çim zeminde atlayış yapan Milli sporcu, ağustos ayında Çek Cumhuriyeti'nde katıldığı Continental Cup'ta Türkiye'nin bu yarışmada elde ettiği en iyi dereceyi alarak yarışmayı 13. sırada bitirdi. Hemen akabinde Kazakistan’da düzenlenen Kayakla Atlama Yaz Dünya Kupası’nda gerçekleştirdiği 88 metrelik atlayışıyla 30 sporcu arasına girerek ilk Dünya Kupası puanını elde etti.

Dünya Kupası'nda ilkler serisi

Tabii bununla da bitmemişti. Çünkü sıra daha üst seviye turnuvalara geldi. Kış Dünya Kupası serilerinde de puan toplamak, dev isimlerle aynı rampalardan atlamak ve en iyisini yaparak gelecek adına çıtayı daha da yukarıya çekmek gerekiyordu. Fatih Arda İpçioğlu bunu da başardı. İlk etabı Rusya'da Nizhny Tagil şehrinde yapılan Dünya Kupası elemelerinde yaptığı 110.5 metrelik atlayışla finale kalan Fatih Arda İpçioğlu böylece Dünya Kupası'nda finallere kalan ilk Türk sporcu oldu. 6. ve 7 etapların yapıldığı Almanya'nın Klingenthal şehrindeki Dünya Kupası'nda da ikinci kez finale kalma başarısı gösteren Fatih Arda İpçioğlu en son Kayakla Atlamanın en prestijli organizasyonu olan 4 tepe turnuvasında finale kalan ilk Türk sporcusu olarak tarihe geçti. Almanya Oberstdorf yapılan organizasyonda ilk önce 70 sporcu arasından final turuna kalan Milli sporcu, final etabında Rus sporcu Danil Sandreev ile eşleşti. Rus sporcuyu 120 metrelik atlayışıyla eleyerek finalde 2. tur bölümüne yükseldi ve Dünya Kupası'nda puan alan ilk Türk sporcu unvanını aldı.

Hatice Yücel