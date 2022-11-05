Fatih Arda İpcioğlu, sezonu finalle açtı!

Pekin 2022 Olimpiyat Oyunları'nda çifte final yaparak bir ilki başaran kayakla atlamanın 'Uçan Türk'ü Fatih Arda İpcioğlu, Dünya Kupası sezonunu finalle açtı. Milli sporcumuz Polonya'daki serinin ilk ayağında 134m'lik Malinka Tepesi'nde 119.0m atlayış, 109.7 puanla ilk 50 isim içinde yerini aldı, adını finale yazdırdı.
Polonya'nın Wisla şehrinde devam eden yarışlarda finalin 1. turu bugün TSİ 18.00'de başlayacak ve EuroSport 1'den yayınlanacak. Fatih Arda İpcioğlu 1. tur sonunda ilk 30 isim arasında girmeyi başarırsa, final yarışını sürdürecek.
Furkan Akar da yarı finalde
Kısa kulvar sürat pateninde, Türkiye olimpiyat 6.'lığı başarısı getiren Furkan Akar da Dünya Kupası serisinin 2. ayağında Salt Lake City'de (ABD) piste çıktı. 1500m çeyrek finalinde serisini 2:19.407'le (Q) 2. sırada bitirerek yarı finale yükseldi. Milli sporcumuz yarı final yarışına bugün TSİ 23.58'te çıkacak.