TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktör Fatih Akyel, hafta sonu deplasmanda alınan 3-2'lik Sancaktepe Belediyespor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maçın başından sonuna kadar iyi bir futbol oynadıklarını belirten genç teknik adam, "Kazanmayı da hak ettik. Rakibe net pozisyonlar da vermedik. Rakibin 2 tane penaltısı var. 1 tanesi evet penaltı ama öteki çok ağır bir karar. Bana göre verilmemesi gereken bir penaltıydı. Ama son dakikada güzel bir gol attık, 3-2 kazandık. Mutluyuz. Deplasman galibiyeti bizim için çok sevindirici. Sancaktepe gibi yukarıya oynayan iyi bir kadroyu burada yenmek bizim için gurur verici" ifadelerini kullandı.