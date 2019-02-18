İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, "Bayrampaşa maçını da hak ettiğimize inanıyorum. İyi oynayan taraf bizdik. Play-Off'u sonuna kadar kovalayacağız" dedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktör Fatih Akyel, sahalarında 2-1 kazandıkları Bayrampaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısına iyi başladıklarını belirten çalıştırıcı, "Elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncular bütün özverileriyle çalışıyorlar. İyi antrenman yapıyoruz iyi çalışıyoruz. Herkes iyi konsantre oldu. Şampiyonluk yarısından çok uzağız ama Play-Off potasına girmek için her maçımızı final olarak görüyoruz. Kendimize böyle bir hedef koyduk. Hedefimizden sapmadık. Biliyorsunuz devre arası takımımızdan ayrılan oyuncular oldu. 1-2 ufak takviye ile yolumuza devam ediyoruz. İyi şeyler oluyor. Bayrampaşa maçını da hak ettiğimize inanıyorum. İyi oynayan taraf bizdik" dedi.

Play-Off'u sonuna kadar kovalayacaklarını belirten Akyel, "Taraftarlarımız bir bütün halinde hareket etti. Olması gereken buydu. Zaten 1 tane İnegölspor var. Onlarda bu takımın sevenleri. Bu takımda onların takımı. Onun için sahip çıkmaları gerekiyor. İnanılmaz güzel görüntüler ortaya çıktı. Maçtan sonra konuştuğumuz oyuncular, arkadaşlar 'Seyirciniz çok iyi. Bu seyirci size maç kazandırır. Böyle seyirci keşke bizde olsa' gibi konuştular. İnegölspor seyircisi her zaman böyle olmalı. İnşallah böyle devam eder. İnşallah hep beraber Play-Off'a katılırız" ifadelerini kullandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)