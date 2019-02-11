Fatih Akyel: Pes etmeyeceğiz

İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, "Play-Off çok zor bir ihtimal olarak gözükse de, biz burada sonuna kadar mücadelemizi verip pes etmeyeceğiz" dedi.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktör Fatih Akyel, deplasmanda 1-0 kazanılan Kastamanuspor 1966 maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Her maçın kendileri için final olduğunu söyleyen genç teknik adam, "Play-Off çok zor bir ihtimal olarak gözükse de, biz burada sonuna kadar mücadelemizi verip pes etmeyeceğiz. Oyuncularımızda pes etmiyorlar. Dediklerimi harfiyen uyguluyorlar. Kazandık, mutluyuz. Kastamonu çok iyi bütçelere kurulmuş iyi oyuncuları olan bir takım. Deplasmanda kazanmak bizim için çok önemli oldu. Bizde bu yarışa ortak olmak istiyorduk. Hırsımız, arzumuz o yöndeydi. Maçın geneline baktığımız zaman 1-0 öne geçtik. Ondan sonrada 2 tane net pozisyonumuz var" diye konuştu.

Maçın bazı bölümlerinde baskı yediklerine de dikkat çeken Akyel, "Fatih'in bir tane karşı karşıya kaldığı var. Onu atsa 2-0 'da olabilirdi. Maç tamamen kopa da bilirdi. Zaman zamanda deplasman psikolojisi oldu. 3'er 5'er dakikalarda baskıda yedik ama çok net gol pozisyonları vermedik. Güzel bir maç oldu. Oyuncularımızın da mücadelesi çok iyiydi. Hepsini tebrik ediyorum. Camiamıza, taraftarlarımıza, İnegöl halkına hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir 3 puan oldu" ifadelerini kullandı.

DHA