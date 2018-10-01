Fatih Akyel: "Net pozisyonları yakalayan taraf bizdik"

İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, "Maça baktığınız zaman net pozisyonları yakalayan bizdik. Galip gelmek isterdik ama elimizden geleni yaptık" dedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'un teknik direktörü Fatih Akyel, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Bayrampaşa maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zor bir deplasman olduğunu belirten Akyel, "Bizim için kolay olmadı. Benim de ilk maçımdı. 2 gün olmuştu geleli. Takım halinde elimizden geleni yaptık. İlk devre çok iyi top oynamadık. Deplasman takımıydık ama ortada bir maç oldu. İkinci devre daha iyi oynadığımıza inanıyorum. Özellikle 55'inci dakikadan sonra rakibi baskı altına aldık. Nitekim de golü bulduk. Maça baktığınız zaman net pozisyonları yakalayan bizdik. 1-1'den sonra Okan'ın kaçırdığı bir gol vardı. 2-1 yapabilirdik ama dediğim gibi deplasmandan 1 puan aldık. Galip gelmek isterdik ama elimizden geleni yaptık. Dediğim gibi maçın ikinci yarısında çok iyi futbol oynadık. Eksiklerimiz var. Sakatlarımız var. Yeni yeni takıma adapte oluyoruz. Biliyorsunuz 2 gün oldu daha geleli. Onun için 2 günde yapabildiğimiz kadar bir şeyler yaptık. Mental olarak toplantılar yaptık. İlerleyen dönemlerde takımı daha iyi tanıyacağız. Onlar da bizim istediklerimizi yapabilecek kapasitede oyuncular" ifadelerini kullandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA,(DHA)