Fatih Akyel: Doğru düzgün takviye yapmadık

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Pazar günü sahasında ağırlayacakları Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını Mesudiye Sahası'nda yaptığı çalışma ile sürdürdü. İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel çalışma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Akyel, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Bu hafta maçlar başlıyor. Bizim için önemli bir hafta olacak. Kendi sahamızda oynuyoruz. Oyuncularımızı maça iyi hazırlamaya çalıştık. Kamptan döndükten sonra İnegöl'de kış şartları kamptaki gibi olmasa da, yine bir nebze elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kendi tesislerimizdeki saha şartlarından dolayı suni cimlerde ve halı sahalarda antrenman yapıyoruz. Kampta her şey çok güzeldi. Sahalar ve ortam çok güzeldi ama İnegöl şartlarında da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Takımı hazırlamaya çalışıyoruz. Oyuncularımız maçı bekliyor" dedi.

"DOĞRU DÜZGÜN TAKVİYE YAPMADIK"

Son hazırlıklarını yaptıklarını ve Taner Yalçın'ın sakatlığının bulunduğunu belirten Akyel, "Taner haricinde eksiğimiz yok. Yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. Ayrılan arkadaşlarımız oldu. Yönetimin kararıyla ayrılan arkadaşlarımız oldu. Devre arası transferlerinde çok büyük rakamlarla transfer yapmayıp, yolumuza öyle devam etmek istiyoruz. Cüzi rakamlarla aldığımız oyuncularımız var. Gurbetçi oyuncularımız var. Altyapıdan A takıma çıkarttığımız oyuncularımız var. Bunları da çok cüzi rakamlarla aldık. Kulübümüzün maddi durumlarını çok zorlamamak için elimizdeki mevcut kadro devam ediyor diyebiliriz. Doğru düzgün takviye yapmadık. Bir tek Fatih Üge'yi aldık. Diğer oyuncularımızın hepsi genç oyuncu. Gelecek vadeden oyuncular aldık. Yolumuza böyle devam edeceğiz" diye konuştu.

Büyük rakamların kulüplere çok büyük maddi hükümlülükler getirdiğini dile getirdiğini dile getiren Akyel, "Devre arası olduğu için çok istediğimiz oyuncuları bulamadık hem de maddi açıdan kulübümüze külfet olmasın diye cüzi rakamlara oyuncular aldık. Yolumuza bu sene böyle devam edeceğiz. Önümüzdeki sene kulübümüz inşallah çok daha iyi yerlere gelecektir. Çok daha iyi şeyler yapacak" ifadelerini kullandı.