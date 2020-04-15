Beşiktaş alt yapısında yetişen ve 1.5 sezondur Sivasspor formasını giyen, özellikle bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken başarılı orta saha oyuncusu Fatih Aksoy Fanatik Instagram canlı yayınına katıldı. Geride kalan sezonu değerlendiren Fatih Aksoy, Sivasspor ile şampiyonluk şanslarının devam ettiğini vurguladı. Sezonun ikinci yarısında Beşiktaş maçında yaşadığı pozisyonla alakalı açıklamalar yapan 22 yaşındaki futbolcu ayrıca Sergen Yalçın'ın Beşiktaş için büyük şans olduğunu da söyledi.

İşte Fatih Aksoy'un yaptığı açıklamalar...

Ülkemiz ve dünya için zor günler. Herkesin birbirine ne kadar çok ihtiyacı olduğunu anladığımız günler. Herkesin yaptığı şeyler birbaşkasını ilgilendiriyor. Ben de çok mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaya çalışıyorum. Onun dışında evde ailemleyim. Film izleyerek, kitap okuyarak ve ekstra idmanlar yaparak devam ediyorum.

Trabzonspor maçı dışında kötü oynamadık!

Trabzonspor maçını dışardak tutarsak. İkinci yarı oynadığımız 4 maçta iyi oynamıştık. Sezonun ilk yarısı erken attığımız goller bizi rahatlatıyordu. Beşiktaş maçından sonra Başakşehir, Gazişehir ve Rizespor maçlarında girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Benim topum direkten döndü. Hakan Abi'nin kaçan pozisyonu vardı. Gazişehir'e yenilmemize rağmen biz daha fazla pozisyona girmiştik. O maçta Gazişehir en az pozisyona girdiği ama en çok gol attığı maçı oynadı. Oyun olarak değil ama pozisyon değerlendirme konusunda sıkıntı yaşadık.

"Beşiktaş maçı duygusal anlamda benim için zordu"

Beşiktaş maçı ikinci yarının ilk maçıydı. Mental açıdan kendimi hazırlamak için çok fazla zaman vardı aslında. Ne kadar iyi hazırlansanızda duygusal anlamda zor geçti diyebilirim.

Beşiktaş maçında yaşananları anlattı! "Özür dilerim"

Bu soruyu soruduğun iyi oldu. Bayadır kimse sormuyordu. Aslında tam bir açıklık getirmek istiyordum. İnönü'de deplasman takımı olarak oynamak gerçekten çok zormuş. Maçtan sonra rakip oyuncular açıklama yapınca hep öyle diyordu. Ben de bunu yaşadım gerçekten. Öndeydik ve 10 kişi kalmıştık. O aralarda pozisyon vermeye başlamıştık. Beşiktaş üstümüze geliyordu. Onların da kazanması gereken bir maçtı. Maç içinde bir pozisyon oldu. Top ortadaydı ben de topu alıp hem oyunu hızlı başlattırmak istemedim. Hem de dedim biraz oyun soğusun. Orada bir karışıklık oldu. Daha sonra taraftar beni ıslıkladı. Dediğim gibi duygusal bir insanım. Kırılmış ve üzülmüştüm açıkçası. Maç sonrası hem gençliğin verdiği bir şey hem de fevrilikle bir iki açıklama yaptım. Maçtan 3-4 gün geçtikten sonra düşündüm ve şöyle bir şey geldi aklıma "Ben oraya rakip formayla çıkmıştım ve o an Beşiktaş gerideydi ve taraftarın beni ıslıklaması normaldi. O şartlar içinde. Ama geride kaldı. Ben o camiadan yetişmiş biriyim. Taraftarla oyuncular arasında her zaman farklı bir bağ vardır. Alt yapı oyuncusuyla ekstra bir bağ vardır. O gün kırdığım üzdüğüm insanlar varsa haklarını helal etsinler. Kimseyi kırmak istememiştim. Futbolcu refleksiyle yaptığım bir hareketti.

"Camianın evladı olarak döndüğümde kendimi affetireceğim"

19 yaşında ilk Vodafone Park'a çıktığımda taraftar beni yanına çağırmış ve "Bu taraftar senden çok şey bekliyor" diye bi tezahürat yapmıştı. O gün çok duygulanmıştım. İnşallah geri döndüğümde ben de bu camianın bir evladı olarak. Üzülenlere kırılanlara kendimi affettiririm. Dediğim gibi kimseyi üzmek istemedim. Üzülen kırılan varsa da özür dilerim...

"Yasin Sülün'ün bende emeği çok"

Alt yapıda 3+1 yıl A takım da dahil uzun süre Yasin Sülün hocayla çalıştım. Fulya'da yapılan denemelerde de o beni seçmişti. Her döneminde de bana çok destek oldu. Kötü oynadığım maçlardan sonra bile bana güvendi ve hep oynattı beni. Benim için çok kuvvetsiz ve çok konuşuyor diyorlardı ama hep beni oynattı. Yeri bende hep ayrıdır. Şuan Beşiktaş'ta alt yapının başında. Ozan Hoca'nın da Sergen Hoca'nın yardımcısı olması Beşiktaş alt yapısındaki oyuncular için büyük şans.

"Ön liberoda kendimi rahat hissediyorum"

Genelde ön libero oynadım ama bazı nedenlerden dolayı Başakşehir, Çaykur Rizespor maçlarında sağ bek oynadım. Yan mevkim gibi oldu. Şuan kendimi ön liberoda rahat hissediyorum. Amatör döneminde orta saha oynamışlığım vardı. Beşiktaş alt yapısında genelde stoper oynadım. Futbolcu için en güzel şey saha içinde olmak. Dışardan izlemek çok zor. Saha içinde olduğum için mutluyum. Öl liberoda daha rahat hissediyorum kendimi ama dediğim gibi saha içinde olursam ve takımıma katkı sağlarsam ne mutlu bana.

Liderken stres yaşadınız mı?

Liderken aslında daha güzeldi. Stresimiz hiç yoktu diyebilirim. Çünkü aramızda konuşurken hep şunu söylüyorduk. "Bizim yakaladığımız büyük bir başarı". Rakiplerimize baktığımız zaman maddi manevi bizden öndeydiler. Lider olmak gerçekten çok güzeldi. Ama aramızda şunu da konuşuyorduk. "Biz dördüncü, üçüncü ikinci olsak da başarılıyız" Bu yanlış anlaşılmasın. Konsantrasyon eksikliği de yaşamadık ve liderliğin tadını çıkardık diyebilirim. O arada girdiğmiiz pozisyonları değerlendirsek hala lider olabilirdik. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Daha 8 hafta gibi kocaman bir dönem var.

"Kalan maçları kazanmak istiyoruz"

İlk sekiz haftaya 8 puanla geçirmiştik. Sonradan seri yapmıştık. Antalyaspor ve bizim için çok zor oldu. Ancak bizim için 2 kat daha zor bir maç oldu. Havalimanında bir sürü maskeli insanlar vardı. Bu bizi olumsuz etkiledi. Geride kalan 8 haftada kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Üst taraftaki takımların birbirleriyle oynayacakları maçlar var. Biz bu arada elimizden geldiğince fazla puan toplamaya çalışacağız.

Sergen Yalçın Beşiktaş için büyük şans!

Alt yapıdan ve takım arkadaşlarımla konuştuğumuz zaman Sergen Hoca'nın özellikle alt yapı oyuncularına karşı bakışı çok iyiymiş. Beşiktaş alt yapısından çıktığı için bence çok daha fazla bunun bilincinde Sergen Hoca. Çalıştırdığı takımlarda hep başarılı oldu. Taraftar da kensinin gelmesini çok istedi. Camianın içinden biri Fulya'yı, Ümraniye'yi bilen birisi. Alt yapı oyuncuları da bunun faydalarını görecektir. Hakkımızda hayırlısı biz de dönersek bunu faydalarını göreceğimiz düşünüyorum. Bizim gibi alt yapıdan yetişen oyuncular ve Beşiktaş için Sergen Hoca büyük şans...

"Döndüğümde Beşiktaş formasıyla şampiyonluk hayallerim var!"

Alt yapıdayken A Takım hayalim vardı. İlk çıktığım dönem 1,5 yılda 2 şampiyonluk yaşadım. Ama o şampiyoluklarda çok katkım yoktu. Geri döndüğümde Beşiktaş taraftarının önüne çok daha güçlü çıkmak ve katkı verdiğim şampiyonluklara uzanmak istiyorum. Bu başarıları yakaladıktan sonra da bende büyük emeği olan kulübüme para kazandırarak Avrupa'da iyi bir takıma transfer olmak hayalim.

Yakup Çınar