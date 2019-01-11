Fatih Aksoy Sivasspor'da

Demir Grup Sivasspor, Fatih Aksoy'un kiralanması için Beşiktaş ile anlaşma sağladı.

11 Ocak 2019, Cuma 21:43
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Fatih Aksoy Sivasspor'da

Beşiktaş'ta yeterli forma şansı bulamayan Fatih Aksoy için Sivasspor genç futbolcuyu kiralamak istemişti. BeIN Sports'un haberine göre iki kulüp arasında analaşma sağlandı.

Genç futbolcu ligin 2. yarısında Kırmızı Beyazlı formayı giyecek.

Şenol Güneş'ten Fatih yorumu

Şenol Güneş, bugün düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili olarak "Fatih hem sağ bek, hem sol bek, hem stoperde oynuyor. Eğer oynayacaksa kiralık veririm ama oynamayacaksa kalsın. Hem Fatih'i hem de Larin'i isteyen takımlar var." sözlerini sarf etmişti.

Kısa zamanda kulüplerin resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Beşiktaş'ın da sağ bek transferi için Sivasspor'dan Douglas ile ilgilendiği biliniyor.

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