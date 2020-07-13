fastPay Wildcats’ten üst üste 7 galibiyet

VFŞL’de 6. hafta maçları tamamlandı. Son KMF finalisti fastPay Wildcats bu mevsimin de favorilerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Papara SuperMassive ve 5 Ronin karşısında aldığı galibiyetler ile haftayı kapatan ekip, galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Wildcats, toplamda 10 galibiyet ile puan tablosunun zirvesinde yer alıyor.

Yenilmeyenler: fastPay Wildcats ve Galakticos

Galakticos, ligde uzun soluklu bir galibiyet serisi yakalayan ikinci takım oldu. Galatasaray Espor ve Royal Youth karşısında kazanan ekip, galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı başardı. Galakticos böylelikle toplamda 9 galibiyete ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu.

Üçüncü Sırada Dört Takım Var

VFŞL’de puan tablosunun üçüncü basamağı 1907 Fenerbahçe Espor, Beşiktaş, Dark Passage ve Papara SuperMassive tarafından paylaşılıyor. Haftaya alt koridor rolüne eski oyuncusu Hades’i transfer ederek başlayan 1907 Fenerbahçe, zorlu bir haftayı iki galibiyet ile kapatmayı başardı. Team Aurora ve Papara SuperMassive’i mağlup eden ekip yeniden üst sıralara tırmandı.

Kadrosunda değişiklik yapan bir diğer ekip olan Beşiktaş mağlubiyet serine son vermeyi başardı. Yeni üst koridor oyuncusu fabFabulous ile Vadi’ye inen ekip, haftanın ilk maçında Dark Passage’a mağlup oldu. Haftanın ikinci gününde gelen Team Aurora karşısında gelen galibiyet takımın beş maçlık yenilgi serisine son verdi.

Yeni koçu Lynx Cerez ile haftaya başlayan Dark Passage ise haftayı Beşiktaş galibiyeti ve Galatasaray Espor mağlubiyeti ile kapattı. Papara SuperMassive haftanın en büyük sürprizine imza attı. Koreli oyuncularıyla lige damga vuran ekibin altı maçlık galibiyet serisi son buldu. SuperMassive 6. haftada fastPay Wildcats ve 1907 Fenerbahçe karşısında mağlubiyet aldı.

Son Dört Sıra

Koç ekibinde değişikliğe giden ve destek pozisyonu için Zergsting ile anlaşan Galatasaray Espor, haftadan yalnızca bir galibiyet çıkarabildi. Bitime 6 hafta kala, Galatasaray Espor, mevsim finalleri çizgisinin 3 galibiyet gerisinde bulunuyor. 5 Ronin ile Team Aurora haftayı iki mağlubiyet ile kapatarak mevsim finalleri yarışında ağır bir yara aldı. Royal Youth ise 5 Ronin karşısında galip gelerek haftalar sonra Zafer ekranıyla karşılaşmayı başardı.

Maçlar Canlı Yayınlanıyor

Lig aşamasının tamamlanmasına 3 hafta kalan VFŞL’de 7. hafta maçları 18 ve 19 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar watch.lolesports.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.